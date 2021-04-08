▲救難英雄辛苦了！基隆消防促進會慰勞21名救災特搜人員。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台鐵太魯閣號408車次2日遭從邊坡滑落的工程車撞上，釀成50死202傷的重大傷亡，基隆市第一時間由副大隊長蘇元鏞帶隊趕往支援搶救，基隆市消防促進會會長林朝宗於8日下午率委員們慰勞支援特搜隊人員16名、義消特搜人員5名進行慰勞；另消防局長陳龍輝代表林市長頒贈慰勞品及基隆慶安宮基隆媽平安符福袋。

基隆市消防局表示，此次現場主要任務為第7、8節車廂人命搶救， 搶救現場是一片漆黑，車體都扭曲變形了，搜救人員只能利用狹窄的空間，搜尋生還者，並於車廂內外找殘肢。這場災害不僅造成車上的乘客傷亡慘重，隨著列車全數拉出、遺體陸續尋獲，但罹難家屬的傷、受傷人員的傷是時間慢慢去修復。

▲基隆市消防促進會會長林朝宗於8日下午率委員們慰勞支援特搜隊人員16名、義消特搜人員5名進行慰勞。

基隆市消防局說，雖然本市特搜人員曾參與過基隆河復興航空空難、台南地震、花蓮地震、F-16軍機墜毀、普悠瑪翻車、黑鷹直升機墜毀等重大事故災害搶救，但面對這次高速撞擊的災害，是有別於以往的經驗。

基隆消防局長陳龍輝表示，擔心搜救人員出現創傷後壓力症候群，壓力難以釋放，除了聘請專業心理師，針對救災人員進行協談、諮商關外，各界的慰勞與關心，感謝有你們的支持與關懷，才能讓面對各種天災人禍的救援時，能勇往直前，以保障人民生命財產的安全。

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