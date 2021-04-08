李義祥開怪手害工程車落軌！運安會曝新事證：吊帶掉在山坡

▲交通部次長王國材（圖／記者周宸亘攝）

記者李宜秦／台北報導

國家運輸安全委員會昨日發現太魯閣號出軌事故新事證，肇事工程車司機李義祥疑似為了將被樹叢卡住的工程車脫困，自行駕駛怪手不當，導致工程車翻落軌道。交通部表示，若是因為這樣，那檢調就會往過失殺人或間接故意殺人這兩方向討論。運安會表示，有發現山坡上有怪手吊帶。

交通部次長王國材表示，李義祥若是為了調動工程車，自行駕駛怪手，導致工程車翻落造成出軌，那整起事件就會朝過失殺人或間接故意殺人等方向討論，這部分都交由檢察官處理。

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外界近日不斷討論台鐵公司化議題，若公司化後，將可鬆綁費率管制，票價也可能上漲，王國材則表示，目前還沒有討論到這個部分，不過總統蔡英文也提到，台鐵應檢討組織文化與財務包袱，台鐵的人事費用占比9成，如利息、退休金等，必須優先處理，而台鐵是行政單位，也不可能是酬庸單位。

針對交通部長林佳龍辭職一事，王國材表示，他在任的兩年間非常認真，希望林佳龍可以繼續領導交通部，他並沒有要接下交通部長的職位。

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者屠惠剛攝）

而行政院公共工程委員會表示，肇事工程車司機李義祥為分包商負責人，卻擔任包商工地主任，除違反營業法外，還有借牌轉包的可能。另外義程營造在104年承包花蓮縣府採購案時違法，然而縣府未啟動停權，將請縣府說明。

王國材表示，依照政府採購法，包商若被判刑就可依法停權，但當時案件是由花蓮縣府發包，因此必須由花蓮縣府判斷，應依照哪一條法律停權多久，並上網公告停權時間。

運安會主委楊宏智表示，對於怪手有無去拉動工程車，運安會都有掌握到，現場人員有發現怪手吊帶遺落在斜坡上、隧道內，此外也發現錄音紀錄，有錄到當時處理工程車卡在草叢的狀況，是很關鍵的對話，現場有2個人，山坡上有怪手、工程車，山坡底下還有好幾部車，至於工程車熄火後是翻落還是滑落軌道，運安會正在努力重建資料中。