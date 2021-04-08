李義祥違規兼任又借牌轉包！花蓮縣府「未報停權」才能狂接標案

▲工程會指出，李義祥違規兼任工地主任，疑似有借牌轉包疑慮。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌事故，意外釀成50人死亡。行政院公共工程委員會表示，肇事工程車司機李義祥為分包商負責人，卻擔任包商工地主任，除違反營業法外，還有借牌轉包的可能。另外義程營造在104年承包花蓮縣府採購案時違法，然而縣府未啟動停權，將請縣府說明。

肇事工程車司機李義祥所負責的義祥工業社與義程營造公司有不良紀錄，卻仍多次得標多案政府採購，工程會解釋，義祥工業社曾因圍標被判有罪，不過停權期間已過；義程營造則是在104年承包花蓮縣府採購案期間，有請款文件登載不實行為，雖被判有罪，但縣府並未啟動停權措施，將請縣府說明。

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▲台鐵發生出軌事故。（圖／記者黃國霖攝）

工程會指出，李義祥為營造業負責人，同時擔任包商的工地主任，除違反營造業法，還有「借牌專包」的疑慮。而該案在內政部的工地主任系統上，並未發現此違規情形。

另外台鐵局內針對鐵路沿線施工工程，已訂定鐵路沿線工程施工確保鐵路行車安全防範措施」。經查發現台鐵鐵路行車安全改善六年計劃施工中的7件工程，其中一件工程有施工便道鄰近鐵道，卻未設置隔離設施，工程會已要求立即改善。

台鐵局日前公布義程營造公司承攬的相關標案，包括台鐵局6件、1426萬元；公路總局11件、1億2783萬元，等於光是交通部的工程案，該公司就承攬17件，總金額超過1.41億元。