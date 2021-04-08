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找到第二枚晶片！工程車卡草叢「2人關鍵對話」曝：怪手弄翻害落軌

▲▼立法院交通委員會 運安會主委楊宏智堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院交通委員會運安會主委楊宏智堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦、謝承恩／台北報導

運安會主委楊宏智今（8）日證實，運安會昨日已找到工程車第二片行車紀錄器的晶片！他指出，從錄音中可以聽到，工程車駕駛李義祥與助理駕駛阿好的關鍵對話，內容討論如何將卡在樹叢中的工程車以怪手拉上來，不過卻沒有成功，導致工程車落軌，釀成重大傷亡。

台鐵太魯閣號發生出軌事故，肇禍主因為工程車因不明原因落軌，導致列車撞上發生意外。立法院交通委員會今日邀請運安會主委楊宏智列席報告。立委林俊憲詢問，運安會是否找到新事證。楊宏智證實，運安會有找到工程車另一片行車紀錄器的晶片，裡面也有事發當下的錄音。

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▲▼事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，事發當時李義祥在工寮旁打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲事發當時李義祥在工寮旁打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

楊宏智表示，從錄音中可以聽到，李義祥正在與助理駕駛阿好討論，工程車因為操作不當，被卡在草叢中，該如何將被草叢卡住的工程車拉上來，他們也討論到要以怪手將工程車拉上來，想不到卻沒有成功拉上工程車，導致工程車不慎落軌，造成整起事故發生。

運安會主委楊宏智表示，對於怪手有無去拉動工程車，運安會都有掌握到，現場人員有發現怪手吊帶遺落在斜坡上、隧道內，此外也發現錄音紀錄，有錄到當時處理工程車卡在草叢的狀況，是很關鍵的對話，現場有2個人，山坡上有怪手、工程車，山坡底下還有好幾部車，至於工程車熄火後是翻落還是滑落軌道，運安會正在努力重建資料中。

▲▼太魯閣號列車撞擊工程車翻覆事故，截至目前為造成50死亡、200餘人受傷慘劇。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲太魯閣號列車撞擊工程車翻覆事故，截至目前為造成50死亡、200餘人受傷慘劇。（圖／記者蕭可正攝）

運安會透露，由於工程車行車紀錄器中，共有2片大小僅1公分記憶卡。這次動員多名調查員、檢察官至現場蒐集證據，加上事故現場凌亂，調查人員穿戴口罩、手套，穿梭在軌道、鐵軌周邊及隧道內部搜索，現場散落車體零件及乘客物品及屍塊，調查員花費3天挖掘，終於在4月4日拖吊作業時，在第四節車廂殘骸中找到第1片記憶卡，4月7日終於拾獲第2片記憶卡，更進一步取得關鍵的對話紀錄。

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