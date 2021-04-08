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檢調曝太魯閣司機「10秒前收到告警」　台鐵官員嚇壞：不可能

▲太魯閣號事故台鐵09:28鳴笛，火聯會台北分會會長張伸維黃絲帶哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

▲太魯閣號事故罹難者今日頭七，全線列車鳴笛哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵發生出軌事故，今日傳出出事太魯閣號在事發前，有收到異物落軌的「邊坡預警系統」告警。不過交通部台鐵局澄清，「看到這消息都嚇一跳」，目前只有在有人按下平交道警示燈時，平交道前後列車駕駛室才會接收到緊急訊號，且邊坡預警系統並未建置完成。

花蓮地檢署追查太魯閣號死傷案，今日傳出專案小組透過列車行車紀錄器發現，司機員在事發前10秒有收到異物入侵的警告。

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對此，台鐵局官員表示，「看到這消息我都嚇一跳」，根據運安會研判，司機員當時只有幾秒反應，若是10秒前就有預警，就能幾乎順利煞停，不會發生意外，他直言「這消息從邏輯就不通了啊」。

▲▼台鐵搶救遇最大難題！70歲老師傅「到場指點」　救出最慘第8車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲台鐵發生嚴重出軌事故。（圖／記者黃國霖攝）

台鐵局表示，邊坡預警系統尚未開始裝設，預計4月底才會核定設計，今年底完成裝設10處、明年25處，且事故地點也還未規劃裝設。不過由於裝設25處與理想還有很大差距，預計未來還會擴增。

台鐵局表示，由於清水隧道的明隧道工程只能保護到西正線，因此評估也要裝設預警系統，保護東正線安全，每裝一處系統約需花費300萬元，工務段將會同顧問公司全面清查，馬上啟動計畫，裝設完畢後若有異物入侵軌道，前後800公尺內的列車就都會收到告警。

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