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「年輕人寧願拿超商24K也不去工廠？」　大夜店員揭月領45K真心話

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友8日在臉書「爆廢1公社」PO文討論，不懂為何現在的年輕人寧願領超商24K的薪水，也不願意到工廠上班領27K的薪水。沒想到文章PO出不到2小時，就吸引超過600名網友留言熱議，還有超商大夜班店員直接吐露真心話，算上加班費的話，店員月薪可以領到45K左右，「但超商這東西如果不加盟或者不當店長的話，就不要考慮了。」

▲超市,結帳（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友認為，超商工作環境相對安全，還有冷氣可以吹，自然比工廠吸引人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，大家都知道四大超商的店員什麼事情都要做，除了要應付奧客，部分店長還會千方百計拉長工時占便宜，年輕人卻寧願到超商工作，也不願意到工廠工作，「為什麼年輕人寧願到四大超商領24K，而不願意到工廠領27K？」

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其他網友看完原PO的問題，紛紛留言表示，「因為工廠不是人待的，工人長時間保持一樣的姿勢，做差不多的事情，身體遲早報銷」、「差3000元時間一天差4小時，有的工廠甚至連24K都沒有，當然寧願去超商」、「超商工作沒有危險性，工安意外低吧」、「現在上班8小時的小工廠月薪才23K，哪來的27K？加油站薪資都比工廠高」。

▲工廠,勞工。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲網友透露，工廠工作辛苦，現在的薪資也不一定比超商好。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

不過，也有部分網友認為，兩者的工作性質不一樣，根本無法比較，「真沒什麼好比的，一樣都是賺錢，大家工作性質不同，嫌別人輕鬆、領得多，可以自己來做看看，各行業都一樣。」

還有在職的超商大夜班店員留言回應，自己的月薪約38K，有加班的話大約可以達到45K，「但說真的，超商這東西如果不加盟或者不當店長的話，就不要考慮了」，而且上班時間也很容易遇到客人詢問一些不在業務範圍內的奇怪問題，例如詢問店員為何帳單那麼貴，或是請店員通靈看包裹內容是什麼，每次遇到這種客人，都會忍不住在心裡抱怨一下。

這名店員接著分享幾個真實經驗並表示，有遇過客人把錢錢用丟在桌上，或者大便在廁所地上、吐在店裡什麼都不說就走人，甚至有人邊走褲子裡面邊掉屎，店員也只能笑笑帶過，不然就等著被客訴，所以到底哪一種工作比較好，一切還是要看個人考量，「就看自己想不想要領這樣的薪水到老。」

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