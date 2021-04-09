熱炒店外帶1碗白飯驚呆她　外送員曝神單「連2天只點1顆荷包蛋」

記者黃翊婷／綜合報導

一名家中經營熱炒店的女網友8日在臉書「爆廢1公社」PO文表示，自從和Foodpanda、Uber Eats平台合作以來，接過最令人印象深刻的單是一碗白飯。沒想到文章一PO出，引起網友們熱烈討論，還有不少外送員留言分享，自己送過最神奇的單是一顆荷包蛋，「連續兩天接到同一個店家，一樣一顆荷包蛋，送同一個地址，但是不同人名」。

▲原PO家的熱炒店接過最有趣的訂單是一碗白飯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，因為家中的熱炒店和兩大外送平台有合作，PO文前剛好聽到媽媽在說，接過最有趣的一單是一碗白飯，沒想到8日就遇到有客人點了10碗白飯，「點10碗白飯要幹嘛啦」，因為很好奇，所以想問問大家，有沒有接過什麼很特別的單。

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其他網友看完原PO的文章，紛紛留言猜測，要求外送白飯的客人，可能是菜都煮好了才發現忘記煮飯，乾脆直接叫外送應急，或者是家裡剛好沒有米煮飯，要不然就是單純想把外送平台的優惠券用掉而已。

▲不少外送員也紛紛留言分享自己送過最神奇的單。（示意圖／記者林敬旻攝，與本文當事人無關）

也有不少外送員留言分享自己送過最印象深刻的單，「肉包一顆」、「嘴邊肉一份」、「早餐店點11份薯條」、「我送過一顆荷包蛋，連續兩天接到同一個店家，一樣一顆荷包蛋，送同一個地址，但是不同人名」、「同事還送過睫毛膏」、「住不到50公尺點一杯小冰奶」、「人生第一單送過3顆饅頭，而且是小顆那種」。

還有一名外送員表示，自己送過一份早餐是15元的草莓吐司，但因為外送平台有低消50元，再加上29元運費，「等於這客人花了79元吃一份果醬吐司。」