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夜市牛排都市傳說！麵換蛋「塞爆鐵板」驚呆4000人　超狂地點曝光

記者黃翊婷／綜合報導

夜市牛排好吃又便宜，不少外國Youtuber都曾拍影片介紹。一名網友8日晚間在臉書「爆廢1公社」PO文表示，一直以為高雄某牛排店「不要麵可以換5顆蛋」是都市傳說，沒想到竟然是真的！

夜市牛排攤不要麵換5顆蛋。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

原PO提到，以前便有耳聞，高雄某知名平價牛排店不要鐵板麵可以換5顆蛋，一直以為是都市傳說，「X原來是真的。」他還附上一張照片佐證，只見鐵板上除了一塊超大的雞腿排，還有5顆全熟煎蛋，份量十足。

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其他網友一看紛紛留言敲碗求店名，「跟老闆說不要肉，他可能會煎15顆蛋給你吃」、「地址給我，我要去用新台幣給他上一課」、「蛋比麵還貴吧，老闆佛心」、「靠，現在加蛋一顆要15元，店家這麼佛心」。

也有不少網友分享其他店家不要麵的優惠，「昨天（指7日）也吃到一家不要麵換2顆蛋，已經覺得很棒，5顆真的好佛」、「台中吃過不要麵換2顆蛋，加原本的共3顆」、「鳳山吃過不要麵換一顆蛋或是退10元」、「台南也有，不過沒這麼誇張，不要麵、不要麵包，這樣有3顆蛋」。

這篇文章PO出大約9小時，吸引超過3900名網友按讚分享，很快就有眼尖的在地人認出，這家牛排店原先在某夜市相當知名，後來搬到黃昏市場裡面，生意還是很好，Google評論高達1862則，擁有4.3顆星的高評價，是大多數人都認同的高CP值店家。

▼牛排店的Google評論擁有4.3顆星的高評價。（圖／翻攝自Google評論）

夜市牛排攤不要麵換5顆蛋。（圖／翻攝自Google評論）

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