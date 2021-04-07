即將入監心情悶！男奔超商訴苦被拒…「惱羞亮刀」慘被扁到滿臉血

▲戴男在超商內挑釁，反遭他人痛扁一頓，滿臉鮮血掛彩坐地。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄市警局前鎮分局復興路派出所今（7日）凌晨3時許獲報，前鎮區中華五路一家超商傳出持刀械鬥案，立即派遣快打警網到場，發現戴姓男子酒後情緒不穩，在超商內揮刀挑釁他人，不料卻反被李姓、王姓男子揮拳痛扁；警方當下立即依恐嚇、傷害、毀損罪嫌將3名男子帶回偵訊。

警方初步調查，戴姓男子因涉案即將入監服刑，今凌晨時分心情鬱悶，牽著寵物狗前往超商飲酒，並試圖與人搭話談心；戴男先是與超商店員攀談，但由於當時正值進貨時段，店員業務繁忙無暇理會，戴男見狀後只得作罷。

過了一段時間後，李男、王男雙雙走進超商消費，戴男見狀後立即上前搭話，但由於雙方並不相識，李、王2人因此選擇冷處理，婉拒戴的攀談請求，未料戴竟因此惱羞，不斷叫囂挑釁，雙方因而大打出手；過程中戴因勢單力薄，還從包包內掏出水果刀揮舞，但仍被李、王2人壓制，揮拳痛扁一頓，滿臉鮮血狼狽坐地，現場貨架也因此遭到波及毀損，商品散落一地。

快打警力獲報到場後，初步了解雙方並不相識、也無結怨，單純係因戴男酒後情緒不穩，才會衍生事端，因此事後將涉案的戴、李、王3人帶回警局偵訊，全案依恐嚇、傷害、毀損罪嫌偵辦。

▼超商貨架受到波及毀損，商品散落一地。（圖／記者洪靖宜翻攝）