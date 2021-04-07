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「我的工程車卡鐵路」1反應救命　工人327字曝關鍵：列車秒降速

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌事故奪走50條人命，工地負責人李義祥卻沒有在第一時間報案，引發眾怒。一名從事營建機械相關行業的網友6日PO出一篇327字的文章回憶，以前做鐵路工程的時候，工程車不慎卡在鐵路旁的道渣堆中，當下反應是趕快通報鄰近的兩個車站，才沒有釀成事故，「如果這次的事故當下，李先生也能第一時間通報前後站，而不是一副事不關己的態度在旁邊的話，或許，今天就不會有那麼嚴重的事故了。」

▲▼運安會公布太魯閣號撞擊前最後影像。（圖／記者賴文萱攝）

▲太魯閣號撞擊前最後影像。（圖／記者賴文萱攝）

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原PO在臉書「爆廢1公社」的PO文中提到，6日看到太魯閣號的行車影像，想起以前還在做鐵路工程的時候，有一次是申請日間保修來執行鐵路沿線工作，卻在接近收工的時候，他的工程車卡在鐵路旁的道渣堆中，車斗侵入正線，當下直覺反應是趕快通報前後站，並請副座通報停下列車，路線上的列車收到消息，便改為緩速前進。

「如果這次的事故當下，李先生也能第一時間通報前後站，而不是一副事不關己的態度在旁邊的話，或許，今天就不會有那麼嚴重的事故了。」原PO感嘆，誰都會有犯錯的時候，但請不要一副事不關己的樣子，經過這次慘痛的教訓，希望未來所有人都能有足夠的公安意識，讓台灣社會更加安全進步，「謝謝這一次協助救災的救難人員及所有協助者們，願逝者安息、傷者平安。」

▲▼台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲網友認為，李義祥在工程車翻落的第一時間，應該要馬上向前後站通報。（圖／記者蕭可正攝）

其他網友看完原PO的經驗分享，紛紛留言表示認同，「通報只有黃金1分鐘，至少傷害能降低一點」、「真的，當下如果有馬上通報，傷亡應該不會如此嚴重，只是他（指李義祥）怎麼能一副置身事外的樣子，令人百思不得其解」。

也有網友留言痛批，李義祥是做工程的，不可能不知道事情的嚴重性，他也應該要有前後站的緊急聯絡電話或是應變計畫，「我認為這根本是一場人禍，原本是完全可以避免發生的，就是因為便宜行事的心態，才發生這場悲劇」。

▼第一通視訊報案電話是由太魯閣號乘客撥打的。（圖／新北消防提供）

▲▼太魯閣號第一通視訊報案電話，LINE對話曝光。（圖／新北消防提供）

▼原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

網友回憶以前做鐵路工程時，也遇過工程車卡在鐵軌上的窘境。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

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