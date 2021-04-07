「我的工程車卡鐵路」1反應救命　工人327字曝關鍵：列車秒降速

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌事故奪走50條人命，工地負責人李義祥卻沒有在第一時間報案，引發眾怒。一名從事營建機械相關行業的網友6日PO出一篇327字的文章回憶，以前做鐵路工程的時候，工程車不慎卡在鐵路旁的道渣堆中，當下反應是趕快通報鄰近的兩個車站，才沒有釀成事故，「如果這次的事故當下，李先生也能第一時間通報前後站，而不是一副事不關己的態度在旁邊的話，或許，今天就不會有那麼嚴重的事故了。」

▲太魯閣號撞擊前最後影像。（圖／記者賴文萱攝）

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原PO在臉書「爆廢1公社」的PO文中提到，6日看到太魯閣號的行車影像，想起以前還在做鐵路工程的時候，有一次是申請日間保修來執行鐵路沿線工作，卻在接近收工的時候，他的工程車卡在鐵路旁的道渣堆中，車斗侵入正線，當下直覺反應是趕快通報前後站，並請副座通報停下列車，路線上的列車收到消息，便改為緩速前進。

「如果這次的事故當下，李先生也能第一時間通報前後站，而不是一副事不關己的態度在旁邊的話，或許，今天就不會有那麼嚴重的事故了。」原PO感嘆，誰都會有犯錯的時候，但請不要一副事不關己的樣子，經過這次慘痛的教訓，希望未來所有人都能有足夠的公安意識，讓台灣社會更加安全進步，「謝謝這一次協助救災的救難人員及所有協助者們，願逝者安息、傷者平安。」

▲網友認為，李義祥在工程車翻落的第一時間，應該要馬上向前後站通報。（圖／記者蕭可正攝）

其他網友看完原PO的經驗分享，紛紛留言表示認同，「通報只有黃金1分鐘，至少傷害能降低一點」、「真的，當下如果有馬上通報，傷亡應該不會如此嚴重，只是他（指李義祥）怎麼能一副置身事外的樣子，令人百思不得其解」。

也有網友留言痛批，李義祥是做工程的，不可能不知道事情的嚴重性，他也應該要有前後站的緊急聯絡電話或是應變計畫，「我認為這根本是一場人禍，原本是完全可以避免發生的，就是因為便宜行事的心態，才發生這場悲劇」。

▼第一通視訊報案電話是由太魯閣號乘客撥打的。（圖／新北消防提供）

▼原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）