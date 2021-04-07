鄭南榕逝世32周年　民進黨：守護台灣民主是最好紀念方式

▲鄭南榕逝世32周年。（圖／翻攝自Facebook／民進黨）



記者黃巈禾／台北報導

今天是鄭南榕逝世32周年的日子，民進黨7日表示，守護台灣的民主未來，就是紀念鄭南榕最好的方式，「接下來就是我們的事了」。

早在1935年，國民政府尚未來台時即頒布《中華民國刑法》，其中第100條內容提到針對「意圖破壞國體、竊據國土，或以非法之方法變更國憲、顛覆政府，而著手實行者」的懲處規範，成為日後白色恐怖事件處置依歸。

1980年帶，黨外運動風起雲湧，其中最重要的人物之一鄭南榕，成立自由時代雜誌社，創辦《自由時代周刊》。他倡導百分百言論自由、積極推動台灣民主化、不畏強權批判政府，並在這本雜誌中主張台灣獨立，觸碰到敏感的政治神經。

鄭南榕在當時面臨多次查禁，為了維持雜誌社運作，曾申請過24張執照遞補，甚至被控涉嫌叛亂罪而遭法院傳喚，但從未屈服政府的壓迫，更將自己關在雜誌社，誓言爭取百分百言論自由。

1989年的4月7日清晨，警方為了逮捕鄭南榕，向雜誌社發動攻堅行動。不願屈服的鄭南榕，最後選擇在總編輯室點燃汽油，用生命堅守民主的理想，捨身殉道。

適逢鄭南榕逝世32周年，民進黨除了簡述事件經過，也強調鄭南榕的理想與行動，啟發無數的台灣人，百分百的言論自由，是鄭南榕留給我們的重要價值。

最後，民進黨表示，今天是鄭南榕逝世32周年的日子，也是台灣的言論自由日，「我們相信，守護台灣的民主未來，就是紀念鄭南榕最好的方式。接下來就是我們的事了。」