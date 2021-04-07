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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／太魯閣出軌誰負責？林佳龍立院報告「已請辭」

新聞節目中心／綜合報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，釀50死逾200傷，交通部長林佳龍宣布請辭，而7日上午也從花蓮事故現場趕回台北，赴立院進行專案報告並備詢，林佳龍證實已向行政院長蘇貞昌提出書面辭呈，並強調「除了政治上的責任，也包括幫助所有受難者跟家屬，能夠療傷止痛。」台鐵改革問題，真是交通部長請辭下台就能解決？《雲端最前線》7日邀請立法委員陳亭妃、台北市議員李柏毅、資深媒體人胡孝誠以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍 臺灣鐵路管理局代理局長祁文中 柯建銘 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團6日在立法院會提出公決案，要求蘇貞昌、交通部長林佳龍及台鐵局代理局長祁文中等人應負起政治責任、立即下台，並且要求成立「0402台鐵408次太魯閣號事故調閱委員會」，以釐清事故原因及追究相關人員責任，經過表決提案不通過，對此，藍營揚言發動倒閣。究竟誰該為此次事故負責？

台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，造成3名國軍士官兵、1名軍校生罹難。對此，國防部副部長張哲平7日表示，國防部在事件發生的第一時間，就指派幹部陪同、慰問家屬，後續會協助辦理喪葬、撫卹等各項事宜。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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