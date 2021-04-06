雲端最前線／台鐵半世紀最嚴重事故！林佳龍請辭誰接棒？

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台鐵太魯閣號408車次出軌釀50死悲劇，交通部長林佳龍4日晚間在臉書宣布請辭。對於下一任交通部長人選，行政院長蘇貞昌5日表示，災難發生後，林佳龍一直在現場，同時現場都在忙著搶救、搶通，「後續責任的問題，現在還沒有討論。」台鐵事故頻傳，換部長真是解藥？《雲端最前線》6日邀請立法委員許智傑、立法委員賴香伶以及交通大學運輸與物流管理學系教授張新立與主持人楊文嘉深度探討。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者楊詩益攝）

「義祥工業社」的工程車2日從邊坡滑落，被太魯閣號迎面撞上，造成 50 死、200 人輕重傷，除了救災，各界再度熱烈討論台鐵是否應該民營化。對此，民進黨立委許智傑也指出，林佳龍此刻辭職是拍拍屁股走人不負責，有種就留下來把台鐵民營化。台鐵改革再次掀起論戰，民營化真的是台鐵改革的特效藥？

台鐵太魯閣號列車失事進入第5天，交通部長林佳龍今（6日）一早前往花蓮殯儀館、殉職司機員袁淳修靈堂上香。台鐵今也特派專列協助送他「下班回家」。由於台鐵列車都是有去有回才算是一次完整任務，這次袁淳修「有去」但因公殉職而「無法回」，因此台鐵用專列載他回去，象徵「回程」任務結束。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。