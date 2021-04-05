民進黨捐100萬＋全體黨工1日所得　助太魯閣傷者及罹難家屬

▲408次太魯閣號出軌事件。（圖／記者楊詩益攝）



記者陶本和／台北報導

針對「0402臺鐵408次太魯閣號事故」，總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌以個人身份捐出一個月所得；而民進黨發言人顏若芳5日表示，民進黨將透過衛福部賑災專戶捐款100萬元，以及中央黨部全體黨工將捐款1日所得，以協助事故受傷者及罹難家屬後續醫療、復健丶經濟支持等相關費用。

總統府發言人張惇涵表示，此次台鐵太魯閣號不幸事故，全體國人同感哀慟，政府各相關單位除了持續進行搶修及善後等各項工作之外，蔡英文、賴清德，以及蘇貞昌也皆以個人身分，分別捐出一個月所得至衛福部賑災專戶，協助事故傷者及罹難者家屬後續醫療、復健及經濟支持。

此外，民進黨發言人顏若芳也表示，目前最重要工作就是提供事故受傷者及罹難者家屬最大的協助，而民進黨中央黨部將透過衛福部賑災專戶捐款100萬元，以及中央黨部全體黨工將捐款1日所得，以協助事故受傷者及罹難家屬後續醫療、復健丶經濟支持等相關費用。

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