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網傳衛福部憑什麼成立專戶　民進黨斥造謠：認知作戰打擊民眾信心

▲▼ 太魯閣號「最後身影」！2司機員神情曝光　10分鐘後山洞成死亡煉獄。（圖／林劭劭授權提供）

▲太魯閣號「最後身影」，2司機員神情曝光，10分鐘後山洞成死亡煉獄。（圖／林劭劭授權提供）

記者陶本和／台北報導

台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，由於台灣民眾與國際友人希望透過善行義舉跟捐款表達慰問，而衛福部也依法成立賑災專戶；不過，網路流傳一篇質疑成立捐款專戶資格的文章。對此，民進黨發言人周江杰6日表示，這明顯是有心人刻意亂傳謠言，進行認知作戰，藉此打擊政府及民眾信心。

網傳一篇題為「衛福部憑什麼資格成立捐款專戶」的發文，質疑愛心款項會受到不當使用，呼籲民眾不應該響應捐款。對此，周江杰表示，衛福部和地方政府依法成立專戶，過去都有案例，太魯閣號事故也非先例。

周江杰表示，台灣過去因應天災或重大意外事件，由衛福部設立指定用途的捐款專戶協助受災民眾的案例，所在多有，包括：2009年莫拉克風災、2013年菲律賓海燕颱風、2014年高雄氣爆、復興航空空難、2015年尼泊爾震災、八仙粉塵氣爆、2016年台南震災、日本熊本震災、尼伯特風災、2018年花蓮震災、印尼蘇拉威西島震災，以及這次2021年台鐵太魯閣號事故。

周江杰表示，地方政府也會設立指定用途的專戶，接受民眾捐款，好比復興空難「澎湖縣政府社會救助金專戶」、高雄氣爆「高雄市政府社會局社會救助金專戶」、八仙塵爆「新北市社會救濟會報專戶」；而這次太魯閣號不幸事故設立的有新北市「好日子愛心大平台救濟專戶」、「台東縣政府社會救助捐款帳號」及「台南市政府社會局社會救助金專戶」。

對於捐款的使用，總統蔡英文也已經說明，政府該負責的事項，都會由政府預算辦理，而相應對的事故責任，目前也由檢調釐清中，所有的賠償支出，都不會來自愛心捐款。

周江杰表示，原本應該是台灣人攜手團結、共度難關的時刻，網路上卻出現攻擊政府成立捐款專戶的言論，這明顯是有心人刻意亂傳謠言、進行認知作戰，藉此打擊政府及民眾的信心。

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