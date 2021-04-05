圖／多名工人疑在邊坡目睹出軌　他呼籲檢調立即傳訊！

▲事故後20分鐘，李義祥（右）低頭滑手機，其他同穿藍色上衣的人則站在山坡上觀望情況。（圖／民眾授權提供）

記者徐政璿／台北報導

太魯閣號2日迎面撞上「義祥工業社」的工程車，奪走50條人命。有乘客在網上爆料，工程負責人李義祥在事發後，就站在山坡上查看，引起社會熱議。對此，國民黨立委洪孟楷呼籲，檢調應立即傳訊當天在場的多名工人，包括媒體揭露負責該工程監造的「聯合大地」勞安員等人；確認台鐵意外事件當天上午工地現場狀況，是否有加班趕工的情況，以及人為操作不當等原因導致釀成不幸的意外。

洪孟楷表示，這起意外是人禍，而造成的原因都須作充分釐清，為何當天上午有多名工人在現場，與一開始該負責人所說是「獨自一人視察工地」有明顯出入，請檢調即刻傳訊釐清真相，並且防止串供、潛逃的可能性。

有網友在PTT八卦版好奇詢問，李義祥休息完發現工程車不見，會是什麼反應？不料一名乘客現身回文，稱他是第一節車廂的乘客，事故發生時間是9點28分，而他9點49分脫困後拍下現場照片，卻意外拍到李義祥和另一人在山坡上向下查看，「當下不知道他是誰，以為是來救援的，結果看新聞才知道...」

不過，畫面中一名男子出面喊冤，並曬出自己購買的408次車票，表示他當天從樹林上車，打算回花蓮豐濱掃墓，坐最後一節車廂，事故發生後他因為傷勢不大，便自己走下火車、上了邊坡，豈料，卻被外界誤認是「李義祥同夥」假扮乘客逃離現場。

▼男子被誤認成李義祥同夥，曬出車票喊冤。（圖／家屬提供）