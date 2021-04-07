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新潔淨時代來臨！洗衣抗菌才是重點　一顆解決你「肉眼看不到」的細菌危機

▲▼ARIEL,洗衣膠囊,細菌,抗菌,皮脂,抗氧化,新冠肺炎,持續抗菌。

▲細菌看不見，卻無所不在。即便已時常更換清洗，衣物上沒有洗淨完全的細菌，會因溼度及汗水、皮脂等而不斷孳生。（圖／資料照，下同。）

消費中心／綜合報導

新冠肺炎疫情全球蔓延，台灣民眾對於自身的清潔防疫格外重視，如何避免病毒沾染及有效除菌，已成為備受關注的日常課題，內外的環境打掃以及自身衣著的打理都以最高規格審視。除了戴上口罩時常洗手，也比以往更留意清洗每日穿著的衣物。為了維持衣物清潔，許多民眾增加衣物洗滌的次數，但即便將衣物上的污漬與病毒洗去了，肉眼看不到的細菌卻不一定被有效洗淨，尤其細菌的結構複雜，一般洗衣精其實無法完全將其洗淨，即便已時常更換清洗，衣物上沒有洗淨完全的細菌，會因洗衣機、空氣的溼度、流汗、人體的皮脂等而大幅孳生，洗淨衣物時是否能有效除菌，以及能否持續抗菌，其實才是需要關注的重點。因此，挑選洗衣產品時最好能挑抗菌、且洗後能有效持續抗菌的洗衣產品，才能事半功倍。

▲▼ARIEL,洗衣膠囊,細菌,抗菌,皮脂,抗氧化,新冠肺炎,持續抗菌。（圖／資料照）

▲最好能挑抗菌、且洗後能有效持續抗菌的洗衣產品，才能事半功倍。

ARIEL抗菌洗衣膠囊已在日本連續３年銷售第一，日本主婦們總以聰明高效生活方式著稱，這款可以達到99.9%持續抗菌的ARIEL抗菌洗衣膠囊，是她們衣物洗滌的首選。台灣有許多網友們也大讚「用過就回不去了」。日本ARIEL洗衣膠囊具有獨特的細菌阻斷成分，除了可徹底深入衣物纖維抗菌抗臭，實驗更證實，它能洗後持續抑制99.9%細菌孳生；穿上乾淨的衣服，即便出門整天，也不怕細菌回到衣服上，不用擔心把外頭髒污帶回家！

▲▼ARIEL,洗衣膠囊,細菌,抗菌,皮脂,抗氧化,新冠肺炎,持續抗菌。（圖／資料照）

▲無論是潮濕悶臭、運動汗臭、腋下酸臭等，都能一拋搞定，超輕鬆！

除菌和洗完衣服後無法持續抗菌的洗衣精，無法阻止細菌不斷滋生！新升級的抗氧化配方，不僅保留了本來的99.9%持續抗菌力，更把衣物洗滌帶領進抗臭新高度，有效防止衣物上皮脂氧化發臭。其實只要在洗衣時簡單放入一顆日本ARIEL抗菌洗衣膠囊即可解決困境，無論是因氣候產生的潮濕悶臭、容易爆汗的運動汗臭、悶熱造成的腋下酸臭等，都能一拋搞定，超輕鬆。

▲▼ARIEL,洗衣膠囊,細菌,抗菌,皮脂,抗氧化,新冠肺炎,持續抗菌。（圖／資料照）

▲升級添加抗氧化成分的ARIEL抗菌洗衣膠囊，由左至右為經典款、室內晾衣款、微香款。

使用日本ARIEL抗菌洗衣膠囊，不需再計算衣物多寡來煩惱該倒入多少洗衣精，簡單拋入一顆不沾手就可洗淨整桶衣物，抗臭、去漬、有感潔淨就是那麼簡單！在這個非常時期，不要忘記除了勤洗手、做好環境清潔之外，也要選對產品將每天穿出門的衣物徹底洗淨、杜絕無所不在的細菌孳生、殘留，一起為全家人的健康加上一道堅固的防護牆！有了洗衣神隊友，全家大小都可以一秒變成抗菌專家！

【特價快訊】4/13前家樂福ARIEL抗菌抗臭洗衣膠囊袋裝，兩件只要$499！

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