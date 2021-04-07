「打疫苗是權利也是責任！」陳時中：想經濟復甦接種很重要

▲專家憂疫苗可能打不完，陳時中拋「權利責任說」：會積極鼓勵接種。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

AZ疫苗開打逾2周僅有1.8萬人施打，兩批效期分別於5月31日與6月15日到期，有專家建議指揮中心做好未來疫苗打不完的心理準備。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，打疫苗是個人的權利也是責任，尤其未來台灣想要經濟復甦，接種疫苗尤其重要。指揮中心會積極鼓勵接種，也歡迎社會賢達提出意見，讓疫苗能順利打完。

中央流行疫情指揮中心今（7）日表示，為維持防疫量能，使高感染風險對象儘早獲得免疫保護力，自4月12日起，開放中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者等接種計畫所列第二、三類實施對象接種新冠疫苗，包含起中央及地方政府防疫人員、高風險一線接觸人員可以接種，累計可接種人數來到61.3萬人。

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為增加新冠疫苗接種門診診次及每診次就診名額，指揮中心也輔導具有辦理常規或流感疫苗接種經驗，但尚未成為新冠疫苗接種合約院所之專責醫院成為接種點，自4月15日起開放提供符合接種對象之民眾預約，預計自4月16日起，全台至少將有170處接種點可提供接種服務，符合接種資格對象可至疾病管制署全球資訊網查詢院所後預約接種。

由於疫苗為多劑型包裝，為減少疫苗耗損，指揮中心提醒民眾依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。