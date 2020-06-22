後疫情時代你做對了嗎？抗菌不夠！「日本No.1洗衣膠囊」持續抑制99.9%細菌滋生

▲洗衣服是門學問，洗衣時抗菌不夠，能持續抗菌才是重點！（圖／Ariel提供，下同）

消費中心／綜合報導

你也已經習慣回家之後馬上把身上的衣服丟進洗衣機嗎？台灣防疫有成、國際有目共睹，疫情期間消費者除了注重日常中的自我保護，也養成了外出後衣物確實清洗的習慣，雖然疫情減緩，但過去半年養成的好習慣仍需持續，大部分的人也都還是要遵守著社交及衛生上的安全規範。而清潔類型產品抗菌已經不夠，「持續抗菌」更是添購日用品時的重要考量。在日本連續三年熱銷No.1的Ariel抗菌洗衣膠囊一直都佔有一席之地，經過品牌實測可深入衣物纖維，達到「持續99.9%抗菌」，生活上的洗衣難題通通可以一顆搞定。

▲夏日熱浪來襲，天氣悶熱汗流浹背，衣服上容易出現難聞悶臭味，讓人好尷尬。

除了注意衛生之外，有沒有發現夏日來襲，經常有雷雨、颱風、天氣悶熱⋯⋯導致衣服經常晾不乾，加上整天汗流浹背，通勤時間更能感受到悶熱汗濕的不適與悶臭氣味，長時間下來真的讓人不敢恭維。其實這些氣味不全然是隔壁乘客的汗臭味，有很多是來自衣服本身藏在深層纖維內的「脂臭菌＆生乾菌」，汗水碰到衣服之後，脂臭菌會依附到纖維內。若沒有使用抗菌洗衣精、幫洗衣槽防霉並持續抗菌，細菌就會不斷附著在衣服上，一旦但穿上身或放進衣櫃一陣子之後，難聞的霉味、汗味就會飄散出來，被人聞到真的超級尷尬！

▲除了把衣服洗乾淨，能持續抗菌才是關鍵，Ariel抗菌洗衣膠囊可做到持續抗菌，全家人都安心。

潮濕的洗衣槽和多雨的夏日，讓整個大環境彷彿變成細菌培養皿，即便洗了衣服，若是沒有做好除菌動作並「持續抗菌」，細菌便會孳生在洗衣槽中和衣服上，衣服一洗再洗，不過是讓細菌一再循環。因此，選對抗菌洗衣精真的很重要！日本Ariel抗菌洗衣膠囊，主打可以解決洗衣三大難題：1. 持續99.9%有效抗菌＋深層抗臭、2. 去除頑固污漬、3. 潔淨亮白。它可以從根源去除衣物的髒污，並消除附著在衣服上的「脂臭菌」和容易在潮濕環境沾染上的「生乾菌」，並且做到「持續抑制99.9%細菌滋生」，讓你衣服穿出門，也不會把外頭細菌帶回家。

▲生活上的洗衣難題，通通交給Ariel抗菌洗衣膠囊。

除了藍色－經典熱銷款之外，更有專門為了在環境較不通風、室內晾曬衣物的消費者所推出的綠色－室內晾衣款，抗菌抗臭功能不變，更讓你在室內曬衣也不擔心！

▲Ariel為經常在室內晾曬衣物的消費者推出綠色－室內晾衣款。



說到洗衣服，其實也是門學問，每次應該倒多少、哪些衣服要先浸泡、哪些要搓洗⋯⋯等，經常搞得一個頭兩個大，幾乎只有媽媽可以駕馭這件難事，交給老公、小孩反而會事倍功半的感覺。在鄉民間被稱為「洗衣神器」的日本Ariel抗菌洗衣膠囊，具獨家專利科技，膠囊外膜遇水自動溶解，洗衣服的時候只要丟一顆進洗衣機裡再放入衣服，並進行正常洗衣程序，就ok了！小小一顆，除了可以去除生活中常見的100種污漬，洗後衣服亮白且不褪色，更可以達到99.9%持續抗菌！

▲日本Ariel抗菌洗衣膠囊，具獨家專利科技，膠囊外膜遇水自動溶解，簡單方便又不沾手。

輕鬆一拋再放入髒衣服，不用擔心洗衣精倒太多或倒不夠，也不怕沾手弄得黏呼呼，以前總是要媽媽顧前顧後，現在只要備好日本Ariel抗菌洗衣膠囊，就可以把洗衣差事交給老公及孩子！從做不完的家事中用對方法、減輕自己的負擔，洗淨衣服的同時，更可以為全家人多一道防線，守護家人健康，Ariel讓洗衣服變得更簡單了！

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