大阪取消公路聖火傳遞！　疫情失控發布「醫療緊急事態宣言」

▲大阪原定於13日、14日於公路上舉行聖火傳遞，如今將全面取消。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府因疫情急速擴大，重症病床使用率高達66.5%，7日正式發布「醫療緊急事態宣言」（医療非常事態宣言）。而知事吉村洋文稍早也表態，將取消13日與14日在大阪府內舉辦的東京奧運公路聖火傳遞活動，目前也正在與東京奧運組委會進行協商，考慮改以非公開形式在萬博紀念公園內進行聖火傳遞。

根據《日本放送協會》報導，大阪府疫情持續蔓延，迎來疫情爆發以來的新高峰，就連重症患者的病床使用率也逼近崩潰，預計7日將會突破70%，因此正式發布醫療緊急事態宣言（医療非常事態宣言），同時要求民眾避免非必要外出。

▲大阪發布醫療緊急事態宣言。（圖／達志影像／美聯社）



配合醫療緊急事態宣言（医療非常事態宣言）的發布，政府希望民眾能避免外出，因此知事吉村洋文稍早也表示，準備取消大阪府內13日、14日的公路奧運聖火傳遞活動。吉村提到，目前正在跟東京奧運組委會協調後續應對方案，其中有可能會以非公開形式在萬博紀念公園的會場內完成聖火傳遞，同時不開放民眾入場觀看。

吉村說，「雖然有很多民眾非常期待奧運聖火傳遞，但是根據防疫對策，我們只能取消在公路上傳遞活動。」他同時也表示，屆時僅會有跑者的家屬與工作人員到場，將邀請最小限度的觀眾參加萬博紀念公園的非公開聖火傳遞。

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