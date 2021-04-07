廢棄口罩秒變藝術品　阿根廷雕刻家盼「痛苦轉為美麗」

▲馬斯洛打造出14公尺長的口罩，作為藝術品展出。（圖／翻攝自IG／@marcelotoledook）

記者陳怡靜／綜合報導

疫情期間用過的口罩和針筒等一次性醫療耗材，通常都被作為廢棄物處理，不過45歲的阿根廷雕刻家馬斯洛（Marcelo Toledo）突發奇想，他蒐集了這些醫療廢棄物，將它們轉為獨特的藝術品，還打算辦展覽供民眾觀賞，希望能夠將「痛苦轉化為美麗」。

綜合外媒報導，馬斯洛平時多以金屬元素，製作出美麗的珠寶和雕像，甚至還曾經替歐巴馬、瑪丹娜和百老匯劇組人員量身打造飾品。去年不幸感染新冠肺炎的他，在醫院住了8天，所幸康復出院。

這段期間他靈感源源不斷，出院後立刻製作出一系列的藝術品，其中一個長14公尺，並印有阿根廷國旗的巨型口罩，完成後被懸掛在首都布宜諾斯艾利斯的地標方尖碑上，希望提高人們在疫情期間對於器官捐贈的認識。馬斯洛也不斷蒐集口罩、針筒等醫療廢棄物，以及報導有關疫情新聞的報紙，將它們裝進真空包裝袋中，製造成藝術品。

馬斯洛表示，這次是他第一次籌辦展覽不用買材料，也希望這些藝術品和材料都能被保存，讓人們永遠不會忘記疫情所帶來的痛苦。

這些疫情下的藝術品，將在9月以「未來的博物館」（Museum of the After）為名在當地公開展出。馬斯洛興奮地說，「我很榮幸能將一切痛苦轉化為美麗，這次的展覽就是如此，它記錄下我們社會中正在發生的一切。」