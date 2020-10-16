整排走道都是洗衣精、一開店就被掃空！ARIEL洗衣精特價搶購盛況再現

▲一進賣場各班人馬都目標明確、直衝ARIEL洗衣精貨架！（圖／民眾提供）

消費中心／綜合報導

曾佔美式會員制賣場上最大陳列空間的ARIEL洗衣精特價訊息再次出現，臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》內有網友分享最新一波的洗衣精特價資訊，今年四月特價時搶購量大到令消費者撲空多次，從冷凍櫃區額外拉出整排走到堆滿洗衣精，每間分店的洗衣精都在開店沒多久就馬上被掃光，不管下午晚上再跑幾趟都缺貨！這次特價訊息釋出，網友紛紛留言或TAG朋友「這洗衣精洗的衣物真的很乾淨，有缺的一定要去買一波」、「這牌味道蠻好聞的，家裡堆了不少」、「小孩運動後衣服真的很臭，用這個洗完真的好聞多了⋯⋯曬室內也沒有悶臭味」。

▲這次特價訊息釋出，網友紛紛留言TAG朋友。（圖／翻攝自FB社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

連續六年日本銷售No.1的ARIEL抗菌抗臭洗衣精，一直以來都是好市多的人氣商品，10/16～10/25ARIEL美式會員賣場限定包裝（補充包12入）優惠售價659元，比起原價839直降180元，每包不到60元。開賣當天果然在營業時間之前就出現排隊人龍，一進賣場各班人馬都目標明確、直衝ARIEL洗衣精貨架，一次搬兩箱起跳只是小case，還有人直接清空一排，推車滿到推不動，看著前方的先驅者帶著勝利的笑容歸來，晚一步進來的人更加快腳步往前衝，就怕搶不到。開賣不到兩小時貨架就已經被搬空一半，排隊結帳的人推車裡清一色都有ARIEL，好不壯觀！

▲一次搬兩箱起跳只是小case，還有人直接清空一排，推車滿到推不動。（圖／民眾提供）

▲排隊結帳的人推車裡清一色都有ARIEL，好不壯觀。（圖／民眾提供）

才剛「歷劫歸來」的網友馬上拍照PO上社團分享「謝謝男友滿足小資族的心願，一次買齊整年份6箱爽啦，然後發現後車廂裝不下」、引起下面網友熱烈回應「差點找不到我的推車，還好我搶到三箱」、「早就準備好要來搬貨，還要幫親戚買，超早就起床」、「搬了兩箱，我家現在都只用這牌」。

▲才剛「歷劫歸來」的網友馬上拍照PO上社團分享「謝謝男友滿足小資族的心願，一次買齊整年份6箱爽啦，然後發現後車廂裝不下」，引起下面網友熱烈回應。（圖／翻攝自FB社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

日本連續六年銷售No.1的ARIEL洗衣精，主打「乾淨聞得到」及「深層抗菌除臭」，洗衣服不是洗過就乾淨，尤其是洗衣機陰暗潮濕，容易殘留黴菌、細菌等，肉眼看不見反而更令人擔憂。 ARIEL洗衣精能深入纖維抑制細菌孳生，具有99.9%的抗菌及晾衣、穿著、洗衣槽等三重抗臭能力，不僅能去除汗味更能去除臭味菌，以介面活性配方取代漂白劑，輕鬆洗淨各種家庭汙漬，品牌官網更指出ARIEL獲90%日本主婦認可，在各大討論區都大獲好評，令人驚豔的清潔力也引起眾多愛用者分享：「用過就回不去！」能連續多年霸榜，實力不容小覷。上次不管你是沒搶到還是還沒入坑，這次特價可要好好把握機會，不想含淚悔恨就搶先把ARIEL放進購物車。

▲上次不管你是沒搶到還是還沒入坑，這次特價可要好好把握機會，不想含淚悔恨就搶先把ARIEL放進購物車。（圖／民眾提供）