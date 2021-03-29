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「3種居家清潔術」你選哪一派？濕拖怕髒、先掃再拖太費力「先吸再拖」讓潔淨更升級

▲▼dyson,吸塵器,大掃除,居家清潔,家事,陳映如。（圖／Dyson提供）

▲儘管年前已經有一波大掃除了，但平常仍然日積月累的灰塵，還是需要定期好好集中清理，還給居家空間舒適的潔淨感。（圖／Dyson提供，下同）

生活中心／綜合報導

過了一個年假，原先經過大掃除、煥然一新的居家環境，就算再怎麼維持整潔，如今家具周邊、角落等死角，差不多又累積一層厚厚的灰塵，讓人不得不面對。

不過，現代人對於居住品質日漸講究，加上後疫情時代，不少企業仍採居家辦公（Work from Home）模式，待在家中的時間普遍變得更長了，因此有些人甚至無法等到髒污碎屑堆積，每天都要把肉眼幾乎看不見的微塵仔細清掃，才覺得住起來健康安心，顯見環境整潔已成為維持高質感居家生活的重要關鍵，然而要怎麼打掃才能徹底消滅微塵與髒污？

小時候，總是看爸爸媽媽以最傳統的掃把先掃地，之後再用拖把或用抹布跪著擦地，費心費力全都因為「這樣比較乾淨」。但其實隨著科技演進，清潔產品相繼推出，都讓打掃比過去更加事半功倍。例如經過多年研發的吸塵器，不僅使用上更貼近人性，方便好上手、吸力足、清潔效果增強等，也都是時下小家庭入手的主要原因。

透過實測影片，把3種常見的清潔方式「直接濕拖」、「先掃地再拖地」和「先用吸塵器清潔再拖地」相互比較，替現代家庭找出「最有效、最乾淨」的居家清潔方式。

3種清潔模式，究竟何種輕鬆又有效率？

為什麼會特別挑出這3種居家清潔方式？家事達人陳映如指出：「居家最常見的清潔模式，不外乎運用掃把、拖把和吸塵器這些工具相互搭配，有的人喜歡『直接濕拖』、有的偏好人『先掃再拖』、也有的人傾向『先吸再拖』。」影片中可看見，實測者準備了小蘇打粉代表家中常見的灰塵，平均鋪灑在木質地板上，再以3種清潔方式進行實測，事後再以黑色不織布擦拭地板，以小蘇打粉的附著度，檢測各個潔淨效果。

有影片有真相！「先吸再拖」明顯勝出

測試結果猜對了嗎？影片看到最後可以清楚看出，無論是「直接濕拖」或是「先掃再拖」，在拖地之前，地板上還是明顯殘留不少小蘇打粉，即使拖了地，灰塵還是留在環境裡，無法處理乾淨。顯然以吸力足夠的吸塵器「先吸再拖」，才是清潔的最佳之道。

「直接濕拖」：清潔效果差強人意，地面仍殘留大量小蘇打粉

▲▼dyson,吸塵器,大掃除,居家清潔,家事,陳映如。（圖／Dyson提供）

現代人生活忙碌，難免希望運用最短的時間完成清潔工作，有些偷懶的人甚至會直接用拖把或抹布清潔，想用「濕拖」一次解決。但影片顯示，直接來回拖了數次之後，地板還是有大量的小蘇打粉殘留，無法徹底潔淨。

「先掃再拖」：清潔效果中等，地板表面仍有少量小蘇打粉

▲▼dyson,吸塵器,大掃除,居家清潔,家事,陳映如。（圖／Dyson提供）

傳統的掃把和拖把，至今仍是許多爸媽心目中的最佳組合。「先掃再拖」乍看經過兩道清潔程序，應該要呈現超潔淨狀態，但影片卻拍到，掃把依舊無法完全帶走粉塵，拖把拖過後，還是有少量粉塵遺留，明顯還有進步空間。

「先吸再拖」：清潔效果卓越，完全吸取地板上的小蘇打粉

▲▼dyson,吸塵器,大掃除,居家清潔,家事,陳映如。（圖／Dyson提供）

想要追求「百分之百的潔淨」到底有沒有可能？就讓配備強勁吸力的無線吸塵器用表現來回答。影片當中的吸塵器，是目前「Dyson吸力最強的旗艦款」的「新一代Dyson V11無線吸塵器」。只見使用Dyson吸塵器慢慢吸過地板，肉眼幾乎就看不到粉塵，然後一樣再以拖把做清潔收尾，最後以黑色不織布拂過發現，已能達到一塵不染的效果。比照前面的直接濕拖與先掃再拖，「以Dyson V11先吸再拖」的成效，的確讓人眼睛一亮，不須費力的過程，也讓懶得勤奮做家事的人躍躍欲試，終於體悟到何謂「科技讓生活更美好」的精神。

「先吸再拖」輕鬆勝出

▲▼dyson,吸塵器,大掃除,居家清潔,家事,陳映如。（圖／Dyson提供）

近來天氣變化大，咳嗽、打噴嚏等過敏症狀紛紛造訪，但其實造成這些困擾的原因，多半也是來自不乾淨的居家環境。據Dyson微生物學實驗室對居家灰塵進行深度研究後發現，居家灰塵的組合分子相當複雜，包括死皮細胞、頭髮、塵蟎、塵蟎排泄物、細菌、病毒、黴菌、微生物與其他纖維，還有很多無形分子是肉眼無法看見，因此經常被忽視。

擁有強勁吸力的「新一代Dyson V11 無線吸塵器」，不僅如影片所示，輕鬆就能吸附地板表面的粉塵與髒污，吸附進去的灰塵還會透過先進的全機密封過濾系統與後置濾網，將粉塵菌種通通集中在集塵筒，不怕另外飄散逸出。搭配拖把再濕拖一遍後，即使是赤腳踩地，雙腳也幾乎不會有異物感，讓一家大小都能享受乾淨舒適的居家環境。

居家清潔有撇步　家事達人陳映如手把手教學

認識了「先吸再拖」的威力後，那麼居家清潔還要注意哪些細節呢？家事達人陳映如分享自己的清潔心法。例如，她說一般家庭最容易犯的錯誤，就是一開始直接使用拖把或抹布，「大量的灰塵碰到水，會結成一團一團且難以清理，『先乾後濕』才是正確順序。」也就是說，要先把髒污或灰塵掃除，再進行濕拖的步驟，但光是清掃灰塵就大有學問，包括方向、順序與使用工具都有各自的眉角，「灰塵都是從上往下掉的，正確順序應該由上到下，從愈高的地方開始往下掃肯定沒錯。」

▲▼dyson,吸塵器,大掃除,居家清潔,家事,陳映如。（圖／Dyson提供）

▲家事達人陳映如。

「居家清潔若只用簡單的掃把、抹布，顯然是不夠的，很難把細微的灰塵掃起來。如果動作太大，揚起的灰塵甚至會造成室內空間二次污染。」陳映如指出，傳統掃把能做到的吸塵器都能辦到，並做得更好，準備一台好的吸塵器，讓打掃更有效率，才能真正實現深層清潔的目標。

依照前面提及「先乾後濕」的原則，若要達到一塵不染般的潔淨，就要改成「先吸再拖」的清潔模式。以打掃客廳為例，遵循由上到下的順序，第一步先把窗簾拆下來，覆蓋在傢俱和沙發表面，然後從天花板吊燈、冷氣……等高處開始清潔。清潔工具的保養更是不能忽略，尤其拖把與抹布使用時要確實擰乾淨，一旦產生異味建議立刻更換，以免滋生更多細菌。打掃前若是能先想好邏輯與順序，才能事半功倍。

如果是造型特殊又難拆卸的燈罩、粉塵頑固吸附的紗窗，或是其他惱人的清潔難題，陳映如建議選購具備多元吸頭的無線吸塵器，例如「新一代Dyson V11」即擁有多達12種吸頭配件，不同的清潔問題都能對症下藥，讓家中方方面面皆乾淨無死角。

▲▼dyson,吸塵器,大掃除,居家清潔,家事,陳映如。（圖／Dyson提供）

▲新一代Dyson V11無線吸塵器，一次就能完成地板與地毯的清潔工作，有效縮減打掃時間。

「新一代Dyson V11無線吸塵器」居家清潔的最佳拍檔

做為全球唯一擁有微生物學實驗室的吸塵器品牌，Dyson結合獨家的研發技術進行灰塵研究長達30年，打造兼具超強吸力效能亦能有效清除居家灰塵的吸塵器產品。近期統整的《Dyson全球灰塵研究報告》，除了分析「灰塵的組合」，也揭示灰塵中可能蘊含病毒進而導致過敏或生病。

Dyson認為，真正消除灰塵的方式，就是將灰塵從表面上去除。新一代Dyson V11 無線吸塵器搭配Dyson Hyperdymium馬達，轉速每分鐘高達125,000轉，更可產生高達185AW的強勁吸力；先進的全機密封過濾系統與後置濾網，可有效捕獲 99.99% 小至 0.3 微米的微塵顆粒，輕鬆吸除大顆粒碎屑與微塵，並運用14個旋風分離器產生超過 79,000g 的吸力，清潔微小灰塵顆粒，排出潔淨的空氣，避免對室內空氣品質造成負面影響，更能有效完成整屋深度清潔，碎屑微塵都不輕易放過。

▲▼dyson,吸塵器,大掃除,居家清潔,家事,陳映如。（圖／Dyson提供） 

▲隨附多元吸頭配件的新一代Dyson V11無線吸塵器，可依照清潔位置拆換使用，讓堆積在死角的粉塵髒污無所遁形。

值得一提的是，「新一代Dyson V11」不僅是Dyson號稱旗下吸塵器產品中吸力最強勁的一款，更擁有多達12種吸頭配件，能解決居家環境中各種看見與看不見的危機。順手的手感，也能幫助家庭主夫／主婦甚至忙碌上班族日常打掃的頻率逐漸提升，可更換電池的設計讓使用時長可達到120分鐘，讓使用者不怕吸到一半沒電，每次都能以高效率模式，來幫居家空間進行深度清潔。

不論是習慣懶人濕拖或是傳統掃把清潔的擁護者，若想追求極致的居家舒適潔淨感，與其投入更多時間、體力，只能達到不盡人意的效果，或許可考慮入手一台讓人事半功倍的無線吸塵器，以新一代Dyson V11為自己與家人迎來一個嶄新的居家空間。

了解更多新一代Dyson V11 無線吸塵器

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