新屋葉五美公清明昔萬參加祭祖　今因疫情縮小規模僅百餘人

▲防疫縮小規模，新屋葉五美公清明祭祖，昔萬人參加今僅百餘人。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦4日上午前往新屋區葉五美公祖塔，出席「財團法人葉春日公祖祠、桃園市葉春日公派下協進會－清明祭祖」時表示，葉五美公清明祭祖是地方的盛事，也是台灣最具代表性的清明祭祖，以往萬人掃墓的場景，今年持續配合防疫措施，由5大房代表參加，參加人數雖控制在120人，同樣能體會慎終追遠、系出同源的意涵。

▲▼鄭文燦表示，葉五美公清明祭祖參加人數雖控制在120人，同樣能體會慎終追遠、系出同源的意涵。（圖／市府提供）

鄭市長說明，葉春日公在新屋地區可謂開台第一代的開基祖，當時葉春日公攜兒子葉特鳳公渡海來台，在新屋區大牛欄一帶落腳、建立家業，葉春日公的孫子分別取名為為大榮、大華、大富、大貴、大春，「榮華富貴春」正代表人間5大美事，故稱「葉五美公」，提醒子孫追求榮華富貴之餘，健康、時間也有餘，才是真正的幸福。

葉家落腳開發的大牛欄，即為永興里一帶，換言之永興里可說是地方的發源地，當地更應致力傳承先民與海搏鬥的精神，保留牽罟、石滬文化；此外，市府與地方居民也投入維護觀新藻礁生態系野生動物保護區，減少垃圾污染，不僅保護藻礁，也保留先民採集魚類、貝類的傳統；同時，永興垃圾掩埋場也轉型為太陽能發電系統及藻礁生態教室，成為兼具復育、保育、教育3大功能的環境教育亮點，未來市府海管處、觀旅局等單位也會持續努力，協助新屋地區發展得更好。

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