「台鐵有改革、有努力」　鄭文燦：不可因一次事件就說改革白費

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對台鐵太魯閣號408車次列車發生重大傷亡事故，國民黨劍指行政院長蘇貞昌，高喊閣揆下台負責。對此，桃園市長鄭文燦6日接受廣播訪問時表示，不是每發生一件事內閣就改組、院長就下台，若依照這邏輯院長可能很難做；而對於台鐵的改革，他則認為，這幾年有改革、有努力，不可以因為一次事件就說改革沒價值或白費。

在太魯閣號事故之後，國民黨接連高喊交通部長林佳龍、行政院長蘇貞昌下台負責；而各界也有諸多不同討論，認為蘇貞昌遲遲不批准林佳龍的請辭，是否擔心自己也會被逼下台？對此，鄭文燦受訪時說，他覺得並沒有這樣的討論，而且國民黨質疑的體檢報告政院沒有核定這件事，在他的內閣經驗上，也不會有這樣的狀況。

鄭文燦說，並沒有所謂體檢報告核定，台鐵才可以推動改革，一般來說行政院提出改革方案，可以列管，但由部會來執行，如果涉及跨部會，那才會由秘書長來協調處理，「台鐵要不要公司化，這確實要由政院來決定，但是如果是內部改革，那就由交通部來改革就好」。

對於蘇貞昌是否要負起政治責任？鄭文燦認為，這是政治攻防，台鐵的改革應該要有中長期的規劃，執政者要把百年老店改革。他強調，台鐵一直有在改革，台鐵改革很多，部長也是想辦法用更多方案讓台鐵更好。

鄭文燦說，每一個事情內閣都會負責，這是責任政治，但要在哪個層次解決，民進黨執政會對社會有交代，不會因為台鐵改革困難就放棄，這幾年有改革、有努力，不可以因為一次事件就說改革沒有價值，「這些都會面對，不會因為發生意外就說這幾年改革沒價值或白費，不是這樣子！」

至於台鐵的改革，外界討論公司化、民營化問題，鄭文燦說，這要由政院來決定，他則認為要把退休責任給解決掉，要由政府來處理，台鐵最困難的部分是，93%售票收入都拿來支付薪水跟退休金，沒有辦法負責其他的營運改善。

「台鐵改革中，但不夠，我只能這樣講。」鄭文燦說，民進黨各種問題都要面對，如果通過中長期的改革，這讓台鐵永續經營，讓台灣運輸業良好，效率跟安全都是基本的。