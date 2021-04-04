2021桃園彩芋季鄭文燦化身海底國王　與百名幼童共度兒童節

▲慶祝兒童節，百名幼童於彩芋季裝扮成各種海底動物造型。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為期16天的2021桃園彩色海芋季，4日進入第9天、正好是兒童節，市長鄭文燦化身為海底世界國王，於彩芋季會場的溪海花卉園區，與裝扮成各種海底動物造型的溪海大自然幼兒園百名小朋友互動，並致贈兒童節禮物，共度難忘的兒童節。

▲2021桃園彩芋季鄭文燦化身海底國王。（圖／市府提供）

鄭市長指出，2021桃園彩色海芋季以「海洋奇芋季」為主題，特別適合親子同遊，小朋友不僅可以在拍照區近距離欣賞彩色海芋之美，本次策展更結合科普知識，7件裝置作品都展現各種海洋生物的樣貌，民眾還可以透過作品說明牌或官網的說明進一步了解物種的生物知識，例如美人魚傳說的由來、海龍的繁殖方法、小丑魚的護卵習性等，讓下一代可以透過草花等軟性介質獲得更多海洋知識。



市府副秘書長邱俊銘表示，除了裝置藝術具有教育功能，主辦單位也將彩色海芋及海洋知識融入活動中，連假安排許多有趣互動的活動，例如「花訴心藝」邀請在地青農解說彩色海芋種植技巧，而「求愛大作戰」透過綜藝關卡的設計，讓民眾了解海龍及小丑魚的生物特性，明(4月5日）還有「繽紛花田音樂會」，用弦樂演奏耳熟能詳的海洋風格音樂，歡迎大朋友小朋友來花田中享受藝術的美好。

市府農業局長郭承泉表示，為了避免活動成為防疫破口，進入展區請善用主辦單位提供之酒精勤消毒手部並配戴口罩，落實自我健康管理，並注意官網或粉絲專頁顯示的人流警示燈號，了解現場人流控管的即時狀況，讓民眾在後疫情時代能安心出遊。桃園市政府農業局提醒，活動僅剩最後一週，建議大家可以善用大眾運輸工具，搭乘高鐵或桃園捷運到A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站後再轉區外接駁車（紅線）到會場，輕鬆悠閒的觀賞花海。

▶旅行就帶「雅詩蘭黛5件組」5700元→1450元 拍出逆齡美照必備