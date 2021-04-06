暴雨強襲印尼、東帝汶！　嚴重「洪水土石流」釀160死數千人撤離

tw // flood, landslide



There was a tragedy in one of the areas of Indonesia so INA teumes can’t help us in hyping the tags. Please include them in your prayers and hope for things to get better soon #PrayForNTTpic.twitter.com/pAA5aXOXhT — 하루도비 (@harudobbie) April 4, 2021

文／中央社印尼雷姆巴塔5日綜合外電報導

熱帶氣旋塞洛亞（Seroja）連日來在印尼東南部和東帝汶降下暴雨，引發洪水和土石流。據報導兩國災情至今造成至少共160人死亡、數十人失蹤，數千人被迫逃離家園避難。

路透社、法新社和半島電視台報導，塞洛亞挾帶強風豪雨，週末在印尼和東帝汶引爆洪災和土石流，許多小聚落頓時淪為泥濘荒地，樹木也被連根拔起。印尼氣象局表示，塞洛亞今天清晨來到帝汶島（Timor island）西南方的蘇瓦海（Savu sea）。

▲洪水暴漲，淹至居民家門口。（圖／達志影像／美聯社）

印尼國家災害應變總署（BNPB）今天表示，在西努沙登加拉省和東努沙登加拉省（West and East Nusa Tenggara）的數座島嶼，合計通報已至少有86人死亡、71人失蹤。美聯社更報導，印尼至少已有133人罹難。

東帝汶政府今天也通報，土石流、突發性洪水和倒下的樹木，已在當地奪走至少27條人命，7000人被迫撤離。東帝汶首都狄力（Dili）陷入汪洋一片，總統府前方變成一個泥坑。

印尼國家災害應變總署發言人賈提（Raditya Jati）表示，境內約有3萬人受到洪水影響，當中有些人已經來到疏散中心避難。但由於已有5座橋梁倒塌，加上部分道路被倒下的樹木阻斷，使得救援行動困難重重。

▲東帝汶和印尼部分地區受創嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

在印尼偏遠的佛羅雷斯島（Flores Island）東佛羅雷斯縣（East Flores），滾滾泥流灌入住家、橋梁和道路。比佛羅雷斯島更東邊的雷姆巴塔島（Lembata Island），有些村莊局部被沖到山下並一路帶到海邊，地方當局擔心有些遺體一起被沖走。

印尼國家災害應變總署發言人賈提（Raditya Jati）表示，境內約有3萬人受到洪水影響，當中有些人已經來到疏散中心避難。但由於已有5座橋梁倒塌，加上部分道路被倒下的樹木阻斷，使得救援行動困難重重。

在印尼偏遠的佛羅雷斯島（Flores Island）東佛羅雷斯縣（East Flores），滾滾泥流灌入住家、橋梁和道路。比佛羅雷斯島更東邊的雷姆巴塔島（Lembata Island），有些村莊局部被沖到山下並一路帶到海邊，地方當局擔心有些遺體一起被沖走。