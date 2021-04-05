敲開雞蛋驚見「蛋黃在流血」！他嚇瘋po網喊：不敢吃了　真相揭曉

▲泰國一名男子買了雞蛋回家敲開一看，竟然發現蛋黃竟呈現血紅色，讓他嚇得吃不下飯。（圖／翻攝自Facebook／หมอแล็บแพนด้า）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名男子在烹煮著名商店買來的雞蛋後，發現蛋黃竟變成了血紅色，讓他嚇得不敢吃飯，立刻將照片po上網問網友發生了什麼事。報導解釋，「血蛋」的出現是因為母雞在產卵過程中血管破裂所致，並不影響食用，因此民眾不必過於擔心。

據Thai News Online報導，這名男子在4月5日煮了幾顆他從著名商店買來的雞蛋，沒想到在剝去外殼後，他驚訝發現，蛋黃居然呈現血紅色，看起來就像在流血一樣，讓他頓覺噁心，嚇得吃不下飯，趕快將照片po上網，想要找出真相。

報導稱，這些帶有紅色「血塊」的雞蛋是因為母雞在產卵過程中血管破裂，血液滲入卵中，才導致雞蛋出現血紅色的血塊。不過這些雞蛋只是外表不太好看，可能會讓進食的人們有些倒胃口，但它並不影響食用，而且「血蛋」出現的機率極小，因此民眾不必過於擔心。

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