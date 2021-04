車頭滲血滴一路！引擎狂飆屍臭味　她打開驚見「3公尺蟒蛇屍」崩潰

▲馬來西亞一名女子的車子引擎內竟然藏著一條肥大的蟒蛇屍體。(圖/翻攝自推特/@adilakaman)

記者葉睿涵/綜合報導

馬來西亞一名女子4月1日開車回家時,發現車頭正沿路滴血,還散發出陣陣惡臭,引來蒼蠅圍繞車子飛舞,於是她迅速將朋友找來協助查看,結果他們竟在引擎室內找到一條長達3.6公尺的蟒蛇屍體,讓女子相當傻眼。

綜合《星洲日報》等當地媒體報導,這位網名叫阿蒂拉卡曼(Adilakaman)的女子,最近在推特上分享了自己的經歷,引來萬人點讚與轉發。她指出,在4月1日下班回家途中,她不斷聞到車子傳來一股類似屍臭般的氣味,甚至還引來蒼蠅圍繞車子飛舞。

她感到有些不對勁,正巧車子的輪胎似乎有些漏氣,於是她決定將車子停到附近的加油站一看究竟。沒想到,她一下車就發現,有不明血液正從自己的車頭滲出,導致車子沿路滴血,屍臭味也越發明顯,不過車子卻沒有被撞過的痕跡,於是她趕緊打電話向朋友求助。

朋友到場檢查後發現,車子引擎室內竟藏著一條金綠色的蟒蛇屍體,蛇身環繞在車頭的位置,因此他們必須將車子的電池拆除,甚至還必須拆掉部分外殼,才能把蟒蛇屍體取出。阿蒂拉卡曼寫道,「屍體的味道很強烈,以至於我的朋友不得不戴上口罩、將塑料袋套在手上,才能把蛇拿出來。」

歷經3小時後,阿蒂拉卡曼才成功與朋友將完整的屍體取出。看著這條蛇身長達3.6公尺,而且體積相當肥大的蟒蛇屍體,阿蒂拉卡曼不寒而栗。她表示,自己從未去過森林,也一直待在城市中,因此她完全想像不到,蟒蛇是怎麼爬進車內,並盤踞在引擎上的。她也呼籲民眾,一定要經常檢查車子的狀況,以免類似情況再度發生。

