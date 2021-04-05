車頭滲血滴一路！引擎狂飆屍臭味　她打開驚見「3公尺蟒蛇屍」崩潰

▲馬來西亞一名女子的車子引擎內竟然藏著一條肥大的蟒蛇屍體。（圖／翻攝自推特／@adilakaman）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名女子4月1日開車回家時，發現車頭正沿路滴血，還散發出陣陣惡臭，引來蒼蠅圍繞車子飛舞，於是她迅速將朋友找來協助查看，結果他們竟在引擎室內找到一條長達3.6公尺的蟒蛇屍體，讓女子相當傻眼。

綜合《星洲日報》等當地媒體報導，這位網名叫阿蒂拉卡曼（Adilakaman）的女子，最近在推特上分享了自己的經歷，引來萬人點讚與轉發。她指出，在4月1日下班回家途中，她不斷聞到車子傳來一股類似屍臭般的氣味，甚至還引來蒼蠅圍繞車子飛舞。

Tunggu bantuan sampai. Dari sini pun dah boleh bau bangkai. Lalat pun dah start hurung balik. pic.twitter.com/hwqkEAbGXH — A.K (@adilakaman) April 1, 2021

她感到有些不對勁，正巧車子的輪胎似乎有些漏氣，於是她決定將車子停到附近的加油站一看究竟。沒想到，她一下車就發現，有不明血液正從自己的車頭滲出，導致車子沿路滴血，屍臭味也越發明顯，不過車子卻沒有被撞過的痕跡，於是她趕緊打電話向朋友求助。

TW: Depa tak habis habis kata ni kalau makan kaki aku, senang senang ja ni. pic.twitter.com/eWbp52wY2o — A.K (@adilakaman) April 1, 2021

朋友到場檢查後發現，車子引擎室內竟藏著一條金綠色的蟒蛇屍體，蛇身環繞在車頭的位置，因此他們必須將車子的電池拆除，甚至還必須拆掉部分外殼，才能把蟒蛇屍體取出。阿蒂拉卡曼寫道，「屍體的味道很強烈，以至於我的朋友不得不戴上口罩、將塑料袋套在手上，才能把蛇拿出來。」

TEASER//TW: Ular susah untuk dikeluarkan sebab ekor dia dah naik sampai dashboard. Habis depa kena bukak kereta aku. Aku cakap bukak lah apa pun, asalkan ular keluar. Nanti aku pi bengkel. pic.twitter.com/fvmSSIgOek — A.K (@adilakaman) April 1, 2021

歷經3小時後，阿蒂拉卡曼才成功與朋友將完整的屍體取出。看著這條蛇身長達3.6公尺，而且體積相當肥大的蟒蛇屍體，阿蒂拉卡曼不寒而栗。她表示，自己從未去過森林，也一直待在城市中，因此她完全想像不到，蟒蛇是怎麼爬進車內，並盤踞在引擎上的。她也呼籲民眾，一定要經常檢查車子的狀況，以免類似情況再度發生。

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