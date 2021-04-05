「尚未了的責任」　卓榮泰盼林佳龍回答6疑問

▲交通部長林佳龍進入隧道勘查。（圖／交通部提供，下同）



記者黃巈禾／台北報導

台鐵408車次太魯閣號2日發生出軌意外，造成50人死亡悲劇，交通部長林佳龍也宣布請辭。對此，民進黨前主席卓榮泰認為，林佳龍責任未了，他提出6點疑問，希望林佳龍清楚向國人說明。

卓榮泰5日在臉書表示，這幾天，全國都籠罩在震驚與不捨之中，為傷亡者集氣祈福，所有醫護、警消、救難人員的辛苦及各界人士的關懷令國人敬佩與感謝，昨夜，林佳龍表達將在搶救吿一段落後辭去部長，讓人想到在事故現場穿梭、疲憊、傷感的身影和一位政務官員的宿命與天職。

卓榮泰指出，太魯閣列車重大交通事故，是一件完全可以不應該發生的人為意外，它事後的檢討一定會也一定要把台鐵這個老舊機關多年的沈痾全部都清算一遍，這是非常沈重的負擔，不過，這也是主管機關負責人員必要面對的職責所在，問題是，人離開了，問題留下來，而下一個人會承擔起改革的責任嗎？如果能，或許遇到的問題應該會更少才對。

卓榮泰提到，真正要解決長期以來的問題需要理性跟耐性，只有不斷的探索、不停的執行，把全盤整套的改革方案嚴謹、徹底的完成，才是為政者負責任的態度與作為，對這麼多的傷亡人數，林佳龍心裡一定跟家屬一樣悲痛，也對外表達了辭意，他不敢為林佳龍叫屈也不能向林佳龍致敬，身為政務官的身影只有自己能選擇，但總會在國人心中留下歷史的評價，「佳龍部長您辛苦了！」

▲太魯閣號出軌事故現場第三天，林佳龍抵達現場。（圖／記者楊詩益攝）



卓榮泰說，不幸的事件還在搶救，更艱難的現場復原及傷亡善後賠償還要進行，台鐵的體質改善更是迫不及待，這都是尚未了的責任。卓榮泰提出6點疑問，期待林佳龍能清楚告訴國人同胞，一、這是一件怎樣的人為事故？是單純的過失意外還是有其他因素？二、本件相關工程的選商、標案、施工過程有無什麼樣的問題？

▲太魯閣號出軌事件第四天，林佳龍抵達現場。（圖／記者楊詩益攝）



三、每一位罹難者、傷者能受到什麼樣的賠償與照顧？四、最令人詬病的東部交通到底何時能改善到什麼程度？五、國內公共工程安全措施到底出現什麼破口？六、這部「台鐵列車」要如何繼續開下去？「部長，我更希望您能告訴我們答案！」

▲卓榮泰。（資料照／記者李毓康攝）

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