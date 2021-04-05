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案發當下除李義祥外還有幾人在場　台鐵急問監造給答案了

記者賴文萱／台北報導

台鐵太魯閣號2日撞上從邊坡滑落的工程車，釀成50死202傷，台鐵工程承攬商義祥工業社老闆李義祥原稱獨自巡視工地，不過花蓮地檢署檢察長俞秀端今天證實，事故發生時當時不只負責人李義祥一人在場，檢方將深入調查。對此，台鐵下午召開記者會做出最新說明。

▲▼事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，事發當時李義祥在工寮旁打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，事發當時李義祥在工寮旁打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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交通部次長王國材表示，昨天到現在有照片曝光，有拍到李義祥跟其他人，同仁現在回報事大部分都不是在施工人員裡，至於有說其中一位是大地工程勞安人員，還在調查。

但現在是否認定李義祥當天白天有偷偷施工，台鐵主秘顏文忠表示，現在還沒確定有施工情形，當場是有看到很多人，但這些人的身分，除了李義祥之外，其他是不是施工人員還沒有下定論。

▲▼救護車抵達現場，李義祥在工寮旁，事發當時李義祥在工寮旁打電話，事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，警方第一時間詢問李義祥，警方將李義祥帶回偵訊。 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲救護車抵達現場，李義祥還在工寮旁。（圖／記者黃彥傑翻攝）

台鐵強調，在連假期間照慣例都有要求廠商停工，這次也確認在相關聯繫群組都有發出訊息，4/1 00:00~4/6 00:00都不得施工，不解為何事故現場還有其他工人，他們也是早上看到照片才知道。台鐵第一時間要求監造商聯合大地去調查，並要他們盡快回覆。

事實上，花蓮地檢署檢察長俞秀端今天證實，事故發生當時，不只負責人李義祥一人在工地，檢方已經掌握證據，將進一步深入調查。檢方也呼籲民眾，民眾或本事故的傷者如有相關訊息或當天早上的畫面，請致電或透過LINE聯絡花蓮地檢署（03-8230159、@329tkjav），以利釐清案情。

不過，稍早有網友向媒體爆料，脫困後拍到工程負責人李義祥站在山坡上查看，直指李義祥「不只一個人」，還有身旁一群人。對此，就有畫面當事人跳出來喊冤，「我不是他（李義祥）的員工，我也是乘客」。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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