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李義祥釀50死還「違法兼任工地主任」　台鐵將依法求償

記者賴文萱／台北報導

台鐵包商義祥工業社工程車因滑墜火車軌道，造成太魯閣號出軌，釀50死悲劇。據查該包商負責人李義祥，除身兼義程營造負責人，還同時身兼施工廠商東新營造的工地主任，此舉已涉嫌違反《營造業法》。交通部政次王國材表示，對於李翊翔跟東新營造違規部分，在民事部分有民法184、188條違反，行政部分主要是營造業法58條，另外還有刑法276條過失致死，台鐵將依法求償。

▲▼【0402臺鐵408次太魯閣號事故】台鐵說明記者會,交通部次長王國材。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台鐵說明記者會，交通部次長王國材說明。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼【0402臺鐵408次太魯閣號事故】台鐵說明記者會,交通部次長王國材。（圖／記者李毓康攝）

本案工程承包商是東興營造、分包商是義興工業社，工地主任是林義祥，工程車駕駛也是林義祥。台鐵表示，根據民法規定，未來將向三方面請求賠償，包含車廂、鐵軌還有台鐵給付旅客的損失等。

另外刑事部分，因為林義祥同時也是營造公司的負責人，又是工程案的工地主任，這是違反營造業法第28條不得兼任工地主任，根據此法會有罰鍰新台幣20萬，會有相關主管機關作處理。至於第三點形事的責任，林義祥涉及過失致死的部分，目前由花蓮地檢署負責當中。

台鐵表示，目前針對要求償的部分，已申請假扣押，對象包含東新營造、義祥工業社以及李義祥本人。

▲▼太魯閣號「第3節」拖出隧道了！　車廂完整玻璃碎裂。（圖／記者黃國霖攝）

▲義祥工業社工程車滑落軌道，造成太魯閣號出軌。（圖／記者黃國霖攝）

根據工程告示牌，肇事的「鐵路行車安全改善六年計畫」中，施工廠商為東新營造，工地主任掛名李義祥，而再比對經濟部商業司資料，李義祥除是義祥工業社負責人、亦是義程營造公司代表人。若身分屬實，營造業透露，此舉恐違《營造業法》第28條規定：「營造業負責人不得為其他營造業的負責人、專任工程人員或工地主任。」

▲李義祥。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台鐵認了！李義祥為義程營造負責人，但同時身兼施工廠商東新營造的工地主任確實違法。（圖／記者黃彥傑攝）

此事被爆出後，台鐵也進行內部調查，下午查明後證實，李義祥為義程營造負責人，但同時身兼施工廠商東新營造的工地主任確實違法。台鐵官員表示，李義祥本來是東新營造的品管人員，到了去年12月才改掛工地主任，更改工地主任這個資格要經過監造、PCM審查，還要送到花蓮工務段核備。

但為何明明依法不得兼任卻還同意此異動，台鐵官員坦言，監造單位聯合大地、PCM中棪工程顧問公司以及花蓮工務段3個單位都沒有發現這個問題，他嘆氣表示，如果有任何一個單位發現的話，李是不能擔任工地主任的。

至於究責問題，台鐵表示，後續會視檢方調查處置，如果都沒有發現的話，3個單位都有責任，將追究行政疏失。

▲▼鐵路行車安全改善六年計畫工程告示牌。（圖／網友提供）

▲鐵路行車安全改善六年計畫工程告示牌，顯示李義祥為該案工地主任。（圖／網友提供）

另，《營造業法》第58條則詳列罰則：營造業負責人違反第28條規定者，處新臺幣20萬元以上100萬元以下罰鍰，並通知該營造業限期辦理解任。屆期不辦理者，對該營造業處新臺幣20萬元以上100萬元以下罰鍰。並得繼續通知該營造業辦理解任，屆期仍不辦理者，得按次連續處罰。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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