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地球觀測出「最新低溫」！達到攝氏零下111度...比南極洲還低

▲▼南極洲「極寒點」的最低溫紀錄被風暴雲層頂端超越。（圖／達志影像／美聯社）

▲南極洲「極寒點」的最低溫紀錄被風暴雲層頂端超越。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

地球測到前所未有的新低溫，達到攝氏零下111度！美國國家大氣研究中心（NCAR）地球觀測實驗室（EOL）透過衛星，在太平洋劇烈風暴雲頂測出新低溫，這遠比位於南極洲、地球已知的「極寒點」攝氏零下89.2度還要來得低。

綜合外媒報導，EOL在其所發佈的最新研究報告中指出，地球大氣層的對流層，其空氣溫度會隨海拔高度增高而下降，熱帶地區的風暴或熱帶氣旋可以往上發展至18公里的高空，因此風暴頂部的雲層溫度會變得極低，衛星在繞著地球運轉的同時可以觀測雲頂溫度，氣象學家透過此方式監測氣象，進而根據得來的數據判斷是否發佈氣象警告。

EOL的學者普魯德（Simon Proud）為該份研究報告的主要作者，他在報告中分析測得最新低溫的經過，美國國家暨大氣總署（NOAA）的衛星於2018年12月29日，在太平洋島國諾魯以南400公里的上空中，觀測到雲頂海拔高度達到20.5公里的劇烈風暴，儘管雲層頂端以到達平流層，平流層的溫度應該會變暖，但風暴頂部的雲層溫度卻還是逐漸下降，經分析後測得為攝氏零下111度。

普魯德表示，這已經打破當前衛星所能測量出的低溫極限值。

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