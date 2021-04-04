美國再爆亞裔歧視！妻目睹丈夫遭圍毆「肋骨斷」...警4個月才逮人

▲韓裔中年男子慘遭青少年圍毆，表情相當震驚。（圖／翻攝自Twitter@choeshow）

記者羅翊宬／編譯

美國境內爆發多起「反亞裔暴力」，甚至亞特蘭大一間按摩水療館發生重大槍擊血案，就連總統拜登都親自呼籲停止仇恨。不過早在去年11月，華盛頓州便傳出一對50多歲韓裔夫妻慘遭一群10多歲青少年圍毆，男方甚至被打到肋骨斷裂，直到經過4個多月，警方才成功揪出兇嫌。

根據美媒《CNN》報導，華盛頓州南端的港口城市塔科馬（Tacoma）於2020年11月19日發生一宗暴力案件，從網路上流傳的影片中可以看到，一名穿著紅色上衣、黑色長褲的少年，突然朝著經過此路段的韓裔中年夫婦跑去，不斷隨意對著56歲的男性出言辱罵、揮拳攻擊，還將對方推倒在地，致使對方肋骨斷裂、臉部出現瘀血。

而在男性被毆打的同時，身旁的女性則驚慌地以韓語喊道「別打了」，並不斷用英語喊著「Help me」，然而一旁的幾名青少年卻只是冷漠圍觀。

雖然慘遭群毆的韓裔男性事後曾向警方報案，然而警方的態度非常消極，直到經過4個月，被害者的其他親屬向警方指認影片裡的被害者、證實其身份後，警方才開始有所動作，於近期確認嫌犯為年僅15歲的青少年，確認該名少年本月2日曾因其他件的強盜罪嫌出庭接受審訊，因此才在法院當場將之逮捕。

塔科馬的警官溫迪（Wendy Haddow）向媒體表示，遭毆打的韓裔男子先前與涉案少年從未有過一面之緣，事發前也沒有傳出任何爭吵，檢方決定是否將此案視為是仇恨犯罪。

該名韓裔男子於3月31日接受當地媒體《KIRO》採訪時透露，已經決定原諒涉案的青少年們，不過卻也表示，希望政府與警方能好好調查以亞裔為對象的仇恨暴力犯罪。

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