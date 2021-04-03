沒關窗10分鐘…車上竟長出「一坨黑球」　他急求救：有1.5萬隻蜂！

▲美國一名男子到超市購物10分鐘後，發現他的車子被1.5萬隻蜜蜂入侵。（圖／翻攝自Facebook／Las Cruces Fire Department）

記者葉睿涵／綜合報導

美國新墨西哥州拉斯克魯塞斯（Las Cruces）一名男子在艾柏森（Albertsons）超市購物時，忘了將車窗關上，結果他在10分鐘後回到車子時，竟發現後座出現「一坨小黑球」，而這「黑球」居然是數量高達1.5萬隻的蜜蜂。

▲男子因為忘了關上汽車窗戶而害車子遭蜜蜂入侵。（圖／翻攝自Facebook／Las Cruces Fire Department）

綜合《紐約時報》和《每日星報》報導，這名男子在3月27日下午4時，前往超市採購生活必需品。10分鐘後，他返回車上，卻發現後座出現大量蜜蜂，原來男子在購物時，竟忘了關上車窗就離去，因此車子後座被「眼明手快」的蜜蜂瞬間佔領，因此他只好立刻撥打911求救。

消防員約翰遜（Jesse Johnson）是一名業餘的養蜂人，儘管事發當天是他的休假日，但在接到求救電話後，他便立刻帶著養蜂外套、面紗、蜂盒等用具趕來支援。消防部門估計，他們總共從車內清出了1.5萬隻蜜蜂，期間還有一名消防人員的嘴唇被蜜蜂蟄了一下。

▲消防員約翰遜儘管當天並未值班，卻仍敬業地幫助男子將蜜蜂清除。（圖／翻攝自Facebook／Las Cruces Fire Department）

約翰遜表示，春天是蜜蜂尋找新築窩地點的時候，因此這群蜜蜂應該是將男子的汽車當成了臨時居所。他也指出，幸運的是，這些蜂群還算溫順，才讓他們的任務如此順利。非常喜歡蜜蜂的他說道，「我願意做任何事來阻止人們殺死蜜蜂」。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

超美「口袋按摩槍」 舒緩痠痛好舒壓