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疫苗安全有效！研究：孕婦可接種　抗體會經胎盤、母乳傳胎兒

▲▼孕婦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲研究證明，孕婦接種疫苗是安全有效的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

自新冠大流行以來，孕婦就一直面臨著一個艱難的選擇：接種疫苗還是不接種疫苗。不過現在，《美國婦產科雜誌》上的一項研究給出了答案，他們認為，新冠疫苗不僅對讓孕婦和身處哺乳期的婦女安全有效，而且還能為她們的嬰兒提供防護力。

綜合外媒報導，截至上個月為止，美國已有逾8.2萬名孕婦染疫，其中有90人病逝，而懷孕婦女在罹患新冠肺炎後，病情演變成嚴重疾病甚至死亡的風險一直都來得比較高，所以孕婦是否能接種疫苗成為了人們的關注焦點。

由於過去孕婦和正處哺乳期的婦女都被排除在最初的臨床試驗外，因此人們難以得知，孕婦接種新冠疫苗是否安全有效。不過現在，《美國婦產科雜誌》上的一項研究給出了答案，他們認為，新冠疫苗不僅對讓孕婦和身處哺乳期的婦女安全有效，而且還能為她們的嬰兒提供防護力。

▲▼母嬰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲研究意外發現，孕婦接種疫苗後，抗體也會經母乳和胎盤傳給胎兒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

131名年齡介於18歲至45歲之間的參與者，在本研究中分別接種了輝瑞或莫德納的新冠疫苗。她們之中，有84人是孕婦，31人正處哺乳期，16人未懷孕。在接種第一和第二劑疫苗後，研究人員將採集她們的血液樣本，並在6週後再次採血進行比對，以檢驗其抗體的程度。

儘管本研究的樣本數只有131人，但此研究已是相關領域迄今為止規模最大的試驗了。研究的主要作者格雷（Kathryn Gray）指出，孕婦和未懷孕女子對疫苗接種後的反應無顯著差異，表明在懷孕期間接種疫苗是安全的；研究人員也將接種孕婦的抗體水平與染疫孕婦的抗體水平進行比對，他們發現，孕婦接種疫苗後的抗體水平更高。

格雷解釋道，「這表明，即使你感染了新冠病毒，接種疫苗也會引起更強烈的抗體反應」，而孕婦在接種疫苗後的副作用也與未懷孕的人類似，她們在接受第一劑的疫苗注射後，注射部位會感到疼痛，在注射第二劑後，也同樣有肌肉疼痛、頭痛、發燒和發冷等副作用，但這些症狀都十分輕微。

更讓人感到興奮的是，研究人員在孕婦接種後，在臍帶血和母乳中也發現了抗體。婦科醫生萊利（Laura Riley）表示，「如果這些抗體是在懷孕和哺乳期間產生的，那顯然的，胎兒也受到了疫苗的保護。」

萊利將此過程與流感疫苗做比較：在懷孕期間接種疫苗將讓母體產生抗體，而這些抗體也會穿過胎盤，並在孩子出生後的前幾個月起到保護作用。不過萊利強調，「目前人們還不清楚透過胎盤傳給胎兒的抗體是否能保護他們不染疫，以及這種防護力能持續多久，但看到這樣的現象仍是很好的消息。」

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