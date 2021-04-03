亞裔又遭襲！他散步慘被「打爆眼骨折」　嫌怒喊：你們永遠有優勢

▲美國最近又有一名亞裔男子在中央公園遭襲。（圖／翻攝自IG／cefaan）

記者葉睿涵／綜合報導

美國最近亞裔遇襲事件頻傳，紐約曼哈頓上西區在3月27日下午1點又再發生一起襲擊案。38歲的亞裔男子在中央公園的赫斯海德岩石（Hernshead Rocks）附近，與妻兒一同散步時，突遭一名未戴口罩的男子毆打，導致其面部骨折、眼部淤血。目前警方已介入調查，並對涉案男子展開通緝。

綜合《紐約郵報》與ABC7NY等外媒報導，事發當時，這名不願透露姓名的受害者正與妻兒一同在公園散步，突然一名未戴口罩的男子走近他們，並在受害者的妻子與5歲兒子耳邊竊竊私語。妻子覺得，這名男子的耳語已構成性騷擾，甚至讓她感到十分不舒服，於是他們一家便試圖離這名陌生人遠一點。

不料，男子卻一路近距離尾隨他們。受害人忍無可忍，於是禮貌地告訴對方，「這是一個很大的公園，你也沒有戴口罩，所以我們還是保持一點安全的社交距離比較好。」男子聞言，憤怒地說道，「你戴了口罩，這是一個優勢，你們永遠都佔有優勢」，然後狠狠地給了他一拳後離去。

受害者表示，被對方毆打後，他整個人就陷入暈眩的狀態，「但我首先擔心的是我的家人，我必須確保他們的安全，而且我感到有什麼東西從我的臉上流下，我原本以為是汗，但沒想到原來是大量的血，我摸了摸我的臉，感覺它就像完全脫臼了一樣」。

Asian man sucker-punched in unprovoked Central Park attack https://t.co/Nmm3kVmdt3 pic.twitter.com/IAXttnezpm — New York Post (@nypost) April 2, 2021



他補充道，「我不清楚這起事件是否與種族有關，但我們顯然是被針對的一方，人們也許對亞裔有一種刻板印象，所以我們有必要站起來為自己發聲。」警方隨後將這名被毆打的男子送醫急救，他的面部骨折、眼部淤血，但目前情況已經穩定了下來。

當時剛好有路人拍下嫌犯的照片，因此目前警方已介入調查，並對涉案男子展開通緝。警方告訴CNN，他們認為，襲擊者可能患有精神疾病。

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