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下肢骨折仍不忘道謝！太魯閣傷患急送醫院　護理師曝「急診室暖舉」

▲▼多位太魯閣號出軌傷患直送門諾醫院急診室。（圖／記者謝承恩翻攝）

▲多位太魯閣號出軌傷患送往醫院急診室。（示意圖／非當事人／記者謝承恩翻攝）

記者張乃文／綜合報導

台鐵太魯閣號發生半世紀最嚴重事故，2日上午9時28分在花蓮清水隧道出軌，截至目前釀成48死198傷的慘劇。傷患第一時間也紛紛送往各大醫院救治，有醫護人員也透露，雖然自己不是到第一現場做救護，但那天的急診室的所見所聞讓她難以忘記，情緒也相當複雜，她了解倖存者心裡的傷肯定遠比身體更痛，仍「願存者再嚴重的傷，都要堅強地活下去」。

台鐵太魯閣號撞擊工程車後出軌，釀成嚴重傷亡，對此，各救援人員及醫護紛紛投注心力。而一名在急診室的護理師珊珊在臉書發文談及當天的狀況；她說，一瞬間的火車出軌事故，奪走了51條寶貴生命，他們可能是人家的子女、人家的父母、人家的妻子先生，又或是人家的摯愛親友。原本悼念祖先的節日，演變成失去摯愛的忌日，自己身為急診室的護理師「無常就是我們的日常」，深深體會到平安回家是一件很難得的事。

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▲太魯閣號出軌車體嚴重變形 基隆搜救隊：車廂內外找遺體殘肢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣號出軌車體嚴重變形，救護人員緊急搶救。（圖／記者郭世賢翻攝）

珊珊提到，她雖然不是到第一現場做救護，但那天的急診室所見所聞帶來的心情讓她感到複雜，熱鬧的診間，除了很多的傷患，許多晚上還要上夜班的同事趕來幫忙，還有更多的是來自各病房的醫護人員也前來協助，大家都一心一意盡自己的一份力去幫助，主管們也脫下身段協助推床，有位平時嚴肅的醫師竟然幫忙傷患提包包提鞋子。

珊珊表示，自己在幫忙一個傷患做心電圖時，手機忽然響起但患者因手傷無法接聽，她不假思索地立刻接起手機，因為對方一定是在為病人著急擔心的家人；還有一位傷患因為親人救治不回來而難過痛哭，卻忘記了自己身上也有傷；另外兩位傷患則在急診室看到對方都還活著而抱頭痛哭的喜悅；幫一位傷患換藥時，雖然下肢骨折，仍不忘對她說「謝謝你們，你們很辛苦。」

珊珊知道「倖存者心裡的傷一定遠比身體的傷更痛」，而失去親友留在世上的親人朋友，心裡的難過及不捨，在往後的每一個生活細節裡想起他或她，一定會默默流淚，我們不是神，無法控制自己的生死，意外的發生帶走了寶貴的生命，也帶走了來不及說的道別、來不及的愛，「願逝者安息，願存者再嚴重的傷，都要堅強地活下去！」

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▲太魯閣號「最後身影」。（圖／林劭劭授權提供）

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