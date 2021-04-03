車廂當遊樂場！2女孩踩椅抓手把「轉圈圈」　她傻：家長在滑手機

▲小女孩打赤腳踩在博愛座上。（圖／民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

有時到公共場所，難免看見一些年紀小，喜愛調皮搗蛋的孩子大聲吵鬧、奔跑，有民眾搭乘台鐵時，發現同車上有三名小朋友把車廂當成遊樂場，將把手當成單槓一樣掛著，懸空轉圈圈，還跑來跑去，一旁的大人只顧著滑手機，一副事不關己的樣子，完全沒有要管的意思，讓她超傻眼。

有民眾表示，日前搭乘台鐵區間車，兩名穿著裙子的短髮小女孩在車上嬉鬧，打赤腳踩在博愛座上，一名小女孩手抓著欄杆往上攀爬，另一名小女孩則拉著把手懸空掛著，當成是遊樂場一樣。還有一名女孩則將坐椅當作桌子，在上面把上卡片，跑來跑去玩耍，她看到此景象超傻眼，「26年目睹之怪現象」、「人類返祖現象實記」。

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民眾指出，聽到小孩稱呼大人為老師，疑似是老師帶學生出來玩，但對方也只稍微唸了兩次便繼續低頭滑手機，沒有要阻止的意思，任由小孩在車廂中玩樂；後來同行者去找車長，請對方來制止小孩胡亂的行為。

車長出現後，成功阻止嬉鬧的狀況，但小孩卻因為被罵而哭吼，車長還來跟乘客道歉，「說這些小孩殂從彰化田中車站就上車，家長也不管，所以才會那麼兇」。她則笑說沒關係，「因為剛剛有小孩跑去扳車門，再不管會出事」。