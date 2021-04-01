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台鐵「最美區間車」EMU900首航　蘇貞昌：持續推動軌道建設

▲台鐵「最美區間車」EMU900首航 蘇貞昌：持續推動軌道建設。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵「最美區間車」EMU900首航，蘇貞昌：持續推動軌道建設。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

行政院長蘇貞昌1日出席「EMU900型空調通勤電聯車首航典禮」，感性分享自己的故事及述說對鐵路的情感。蘇貞昌表示，自己不僅是一位消費者、乘客和監督者，也是建設的推動者，大家對於火車的期許是「要買有票、要坐有位；安全又準時到站」，這也是政府的責任。

蘇貞昌表示，政府非常重視國家的發展與鐵道的建設，不僅在「前瞻基礎建設計畫」的軌道建設上規劃投入1900億元經費，且會持續建設與發展，會和大家一起努力，要讓台灣更有力、更美麗。

▲台鐵「最美區間車」EMU900首航 蘇貞昌：持續推動軌道建設。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蘇貞昌指出，鐵路的發明，影響人類的生活和文化，許多電影、故事或歌曲，都以鐵路做描述、以車站做唱詠。

蘇貞昌指出，鐵路的發明，影響人類的生活和文化；每一段軌道的建設和延伸，都標註著人類的發展及城市的變遷；每一個車站都是一個生活圈；每一個車廂、每一段旅程，常常是每個人生命中難以抹滅的記憶，因此許多電影、故事或歌曲，都以鐵路做描述、以車站做唱詠。

蘇貞昌憶及童年都是搭乘火車上學，18歲高中畢業，從屏東初次離鄉背井，也是搭乘火車到台北唸大學。蘇貞昌感性地說，車輪輾碎了青春的夢，在一趟又一趟的旅程中，人生的閱歷跟成長，至今永遠是刻骨銘心。

▲台鐵「最美區間車」EMU900首航 蘇貞昌：持續推動軌道建設。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔡英文總統上任後，非常重視國家的發展與鐵道的建設，今天的EMU900型空調通勤電聯車只是其中之一。

蘇貞昌強調，他對於鐵路的了解是來自親身體驗，從鐵皮車廂、藍皮回憶，一直到光華號、莒光號、自強號到現在的各式列車，他是真正的火車消費者、乘客、監督者，也是建設的推動者。而蔡英文總統上任後，非常重視國家的發展與鐵道的建設，今天的EMU900型空調通勤電聯車只是其中之一，而政府也在「前瞻基礎建設計畫」軌道建設上，規劃投入1900億元經費，且會持續建設。

蘇貞昌表示，今天這班「EMU900型空調通勤電聯車」從樹林發車到基隆，再由基隆發車回程，搭乘的旅客需求不同，可能有通勤族、遊客等，而作為一位老乘客，「要買有票、要坐有位；安全又準時到站」，相信這是總統和大家的期待，更是政府的責任。台灣仍有很長的軌道要走，期許大家一起努力，讓台灣更有力、更美麗。

隨後，蘇院長陪同蔡總統前往火車站第一月臺，參觀首航列車內部，包括駕駛室、直立式自行車架、「好孕到」座椅等新式設備，共同為台鐵整體購車計畫的第一列「史上最美區間車」，以及台灣鐵道史增添新的一頁。

▲台鐵「最美區間車」EMU900首航 蘇貞昌：持續推動軌道建設。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵「最美區間車」EMU900首航 蘇貞昌：持續推動軌道建設。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵「最美區間車」EMU900首航 蘇貞昌：持續推動軌道建設。（圖／記者郭世賢翻攝）

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