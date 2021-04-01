蔡英文開箱「最美區間車」　車頭燈亮點藏期許…盼台鐵駛向新階段

記者蔡文鈴／綜合報導

台鐵「最美區間車」的EMU900型電聯車，1日下午在基隆火車站舉行啟航儀式。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍一同參觀，蔡英文英文隨後也在臉書發文幫大家開箱，介紹「最美區間車」。

▲蔡英文開箱最美區間車。（圖／翻攝蔡英文臉書，下同)



蔡英文表示，台鐵的「十年購車計畫」在蘇貞昌和林佳龍的支持下，逐漸展現成果了。新的區間車EMU900，合計採購520輛、52列，將陸續投入營運。新的城際列車EMU3000，合計採購600輛、50列，也即將交車。

蔡英文指出，新一代的列車，運量更大、行車更安全、搭乘也更舒適，車種簡化後，還能增加維修、保養上的效率。不只這樣，隨著台鐵更注重美學和服務品質，車輛設計也充滿了巧思。

蔡英文介紹，EMU900的車頭燈點亮後，看上去就像是一張微笑的臉「A Smiling Welcome」，正式她對台鐵服務品質的期許；車廂內部引入「減法美學」的設計，不僅美觀乘坐起來也相當舒適；列車駕駛所使用的駕駛室空間也很寬敞；部分車廂也提供乘客擺放自行車，車架適用大人、小孩等各種尺寸、型式的自行車，車廂內的LED燈會隨環境自動調節。

此外，蔡英文大讚台鐵同仁的制服，也越來越好看了，她也期許台鐵，除了硬體升級外，更要發揮團隊精神，在列車的駕駛、保養、車輛調度及旅客服務等方面，都要展現出最高度的專業，讓台灣的鐵路運輸和鐵道文化，繼續駛向新的階段。