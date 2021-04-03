太魯閣號50死！全台出力救援　蔡英文：政府會提供傷亡者最大協助

記者陳家祥／台北報導

蔡英文3日上午在交通部長林佳龍、內政部長徐國勇以及花蓮縣長徐榛蔚陪同下，赴花蓮訪視傷者及家屬。蔡英文說，要向罹難者的家屬表達哀悼之意，一定會持續協助處理後事，至於傷者也會給予最好的照護；她也感謝參與救難工作的人員，以及民眾禮讓救護救災的車輛，還有企業、民間團體、民眾熱心提供物資跟協助，「展現出台灣社會良善的一面。」

蔡英文蔡表示，事故發生後在第一時間成立應變中心、前進指揮所，成立之後各方即努力全力進行搜救，目前搶修還在進行中。這一起令人痛心的事故造成重大傷亡，今天到花蓮是來探視傷者還有慰問罹難者的家屬。

蔡英文說，要向罹難者的家屬表達哀悼之意，政府一定會持續協助處理後事，目前各醫院也全力在救治傷者，會給傷者最好的照顧。至於罹難跟受傷的外籍人士，外交部也跟相關的駐台代表機構聯絡，繼續提供協助。

蔡英文也說，昨天事故發生後，台灣接獲來自各國政府的慰問，也有許多國際友人的關心，她要感謝國際社會對台灣的關心。

「最後要謝謝所有參與救難工作的人員，也看到民眾禮讓救護救災的車輛，還有企業、民間團體、民眾熱心提供物資跟協助，展現出台灣社會良善的一面。」蔡英文表示，後續還有很多工作要做，我們一定會全力且妥善的處理，也希望我們在這次事故的傷者和罹難者的家屬，都可以得到政府最大的協助，讓他們沒有後顧之憂。

蔡英文也強調，要謝謝在地縣長徐榛蔚的協助，她這幾天也是非常忙碌、不眠不休，另外相關部會也都全力投入，希望把事故的災害可以降到最低，讓逝者可以安息、傷者可以很快的康復。

▼蔡英文3日赴國軍花蓮總醫院探視傷患並發表談話。（圖／記者宋良義攝）

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