太魯閣號出軌50死！　日本專家曝「隧道狹窄」致傷亡慘重

▲台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道發生出軌事故。（圖／記者蕭可正翻攝）



文／中央社

台鐵太魯閣號昨天在花蓮清水隧道發生出軌事故，目前造成50人罹難，日本各大媒體都有報導。有日本鐵道專家受訪分析，隧道空間狹小是造成這起事故傷亡如此慘重的主因。

日本新聞網報導，日本外務省表示，有兩名日本人搭上這班太魯閣號，分別是50多歲男性和20多歲女性，所幸都是輕傷，無生命危險。

報導引述台灣媒體，說明這起「台灣史上最嚴重鐵道事故」的可能原因，以及最新傷亡數字，還提到昨天是清明連假首日，所以列車上坐滿乘客。

這則報導引述了日本鐵道專家梅原淳的看法，試圖理解這起意外為何如此嚴重，他認為「隧道」是主因。

梅原淳說，列車受到撞擊出軌時，直接撞上隧道內壁，「由於只有一條軌道，兩側空間與內壁相當接近，所以造成了比一般事故更嚴重的傷亡」。

他說，再者，在隧道內救援時，由於隧道空間本就狹小，加上通道受阻，所以比平常花更多時間救難。

梅原淳說：「因為發生在隧道這樣陰暗狹小的空間內，讓救援極為困難。救難車輛不僅無法在隧道內行駛，甚至也無法開到隧道旁，要脫困只能沿著車頂走。」

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