太魯閣號出軌釀36死　蘇貞昌：對罹難家屬和受害乘客表示最大歉意

記者陳家祥／台北報導

清明連假首日發生重大交通事故！2日上午自新北樹林發車至台東的台鐵408次太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段時，工程車竟掉落導致列車第2、3節車廂出軌。對此，行政院長蘇貞昌下午視察台鐵災害應變中心後表示，今天鐵路運輸在花蓮發生重大意外，「要對於罹難者家屬和受害的乘客表示最大的歉意」。

▲行政院長蘇貞昌視察台北車站應變中心。（圖／記者李宜秦攝）

蘇貞昌聽取完簡報後表示，要對於罹難家屬，受害乘客表示最大的歉意，發生此意外非常遺憾。目前聽取各單位詳細報告後，已知有35乘客、1司機沒有呼吸心跳ohca現象，目前還有8人在變形車廂中，會盡快搶救，還有有81人受傷，盡速送往各家醫院搶救。

蘇貞昌也轉達總統蔡英文的關切，首先在醫院搶救乘客，要請相關醫院醫師護理人員給予最大的治療，減少他們的損傷損害，讓他們盡快恢復，往生者也都要連繫家屬，給予最好的相關安，這部分要求內政部提供協助處理。

由於目前正值清明連假期間，蘇貞昌說，第一線的鐵路交通阻斷，但其他路段可通車的維持通車，會確保連續假期疏運不中斷。而在確認現場搶救完成，證據保全的狀況下，盡快搶修路段，要給予等待鐵路運輸的乘客，最大的幫忙協同。

蘇貞昌指出，今早已指派鐵路局代理局長搭直升機到現場處理，成立指揮所坐鎮；也指示交通部長林佳龍、內政部長徐國勇到花蓮現場了解狀況。

蘇貞昌表示，稍晚他也將抵達花蓮現場，親自醫院了解狀況，讓損害減到最低，讓受傷的乘客給予最大慰問，給醫護加油，對於罹難的乘客致意、給家屬致意，相關責任會在搶救完後進行，也要求鐵路局全面盤整，防止憾事再發生。

蘇貞昌期盼，在此時刻，全國同胞應一起集氣，給往生者致意、給受傷乘客加油打氣，也給工程人員鼓勵支持，相關交通秩序維持都特別要求，感謝各地方政府地區都提供醫護、救災協助。