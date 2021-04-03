罹難者斷肢四散難辨！高大成曝「窗戶成利刃」：先找到頭骨　

▲法醫高大成研判，列車高速行駛下撞擊工程車，乘客噴飛出時，窗戶、窗框頓時成了利刃，讓罹難者肢體四散。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台鐵408車次太魯閣號在花蓮出軌死傷慘重，其中又以第7車廂死傷數最多，目前尚有多具遺體肢體不完整，需待DNA比對。法醫高大成表示，太魯閣號行駛速度快，撞擊時列車內乘客噴飛出窗外，窗戶玻璃、窗框瞬間成利刃，才會讓罹難者斷肢四散難以辨認，建議家屬先從頭骨、四肢、刺青、戒指以及鞋子等部分指認。

高大成表示，人的頭骨相當堅硬，即便撞擊也鮮少破裂，找到頭骨後看四肢、有的人有刺青、有的人可能單手有6個指頭等都是辨識方式，或是從戒指來比對。

如果家屬還是找不到親友，也別放棄繼續試撥打手機，高大成補充，曾經有次驗屍時，遺體口袋的手機突然響起，讓大家嚇了一跳，但也讓死者親友找到自己的家人。

高大成提到，如果上述方式都無法找到親友，就要透過DNA比對方式，通常都需要花上一周時間，但這次在各單位傾全力協助下，速度會比往快許多。

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