太魯閣號出軌54死　運安會：沒看到天候問題，但可能有環境問題

▲408次太魯閣號出軌事故現場空拍。（圖／記者林振民攝）

記者嚴云岑／台北報導

太魯閣號408次列車今（2）日遭滑落邊坡工程車撞上，車頭撞毀出軌，目前累計54死、156人輕重傷，運安會晚間6時召開記者會，說明清水隧道事故初步調查結果。運安會主委楊宏智表示，此次事故沒有看到天候的問題，但可能有環境問題，還需要之後探討。

鐵道專業小組委員李綱表示，今日事故是「複合式」事故，派出的先遣人員，有鐵道組、運安組與運工組，最後一組是由運安會執行長到現場。

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從現場照可見，在隧道裡面的車廂最嚴重，運安會人員到現場後，第一時間也配合搜救，包括無人機測量、制度建模等，到後續破壞車體，都是在不影響搜救的前提，進行建模。

▲台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道發生嚴重出軌意外死傷慘重。運安會晚間由主委楊宏智召開記者會，說明目前調查進度。（圖／記者湯興漢攝）



李綱另表示，太魯閣號內有車輛撞擊，現在正在做完整採證，還有事故現場調查。太魯閣列車有兩名駕駛，分別在第八車與第一車，兩節車廂都是對稱的。從軌道上摩擦痕跡來看，也屬於正線出軌，是最嚴重等級的事故，現場水泥枕木也被嚴重破壞，台鐵後續要恢復通車，需等到蒐證完畢，才能進行車輛搬移。另外也會看工程車「溜車」是否與沒拉手煞車有關。

楊宏智表示，運安會在事故發生後，出動了5批次調查官，也建立現場指揮所，除了完成拍照與基本資料搜集外，也調查車輛停車與滑落、軌道刮痕，並進行CCTV、旅客拍攝影片搜集，作為後續事故還原證據，ATP也會立即下載，控制系統TCMS也都是重要事證。

▲運安會鐵道專業小組委員李綱。（圖／記者湯興漢攝）

對於被歸咎為肇事禍首的工程車，楊宏智表示，「工程車發現殘骸的時候是在空擋」，會從機械系統來看，哪些跡象是否再有煞車狀態，這點「疑似」還需要再確認。至於工程車包商表示，停車時有拉手煞車，也會用石頭擋，這些說法都要等調查官進行細節調查，也會去判斷「用石頭擋」是否為可接受方式。

最後，楊宏智強調，此次事故沒有看到天候的問題，但可能有環境問題，還需要透過詳細調查進行後續探討。

▲太魯閣號出軌事故，運安會記者會說明前默哀1分鐘。（圖／記者嚴云岑攝）

