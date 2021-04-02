太魯閣號事故釀48死　蔡英文：請參與救難同仁持續努力

記者陳家祥／台北報導

台鐵408號次太魯閣號2日上午行經花蓮秀林鄉和仁路段時，竟遭未拉手剎車滑落的工程車砸中，導致列車出軌，目前已造成48死，救難人員持續搶救中。對此，蔡英文2日下午視察完應變中心後做出4點指示，請所有參與救難的同仁持續努力外，也要求運安會進行事故調查，完整釐清事故原因後會向各界公開說明。

▲408次太魯閣號出軌事故現場，遺體運出。（圖／記者宋良義攝）

蔡英文2日下午4點來到台鐵災害應變中心視察，她表示，今天上午接獲通報後，就跟行政院長蘇貞昌進行討論，並指示相關單位積極應變。而在視察前，也和已經趕往現場的蘇院長通電話。

蔡英文說，這整個事件的處理，在現階段還是傾全力在搶救，所以在今天的應變中心簡報。她也給同仁幾個重要指示，同時對國人同胞們做說明。

蔡英文說，第一，會持續盡全力搶救，事故發生後第一時間就成立一級災害應變中心跟前進指揮所，統整所有的搶救事務，目前消防、警察、空勤等各單位都積極投入救難，也指示國軍支援，並感謝許多縣市派出搜救隊趕赴花蓮，「我們要請所有參與救難的同仁持續努力」。

「第二，務必全力協助死傷者的家屬。」蔡英文說，衛福部已經啟動大量傷病患緊急醫療救護機制，各醫療院所正全力救助傷患，對不幸罹難的乘客，我們也請相關單位務必全力協助家屬處理後事。

接著第三點，蔡英文說，請相關單位在最短時間內調度、搶修交通，連假東部運輸需求大，請交通部要積極因應，透過各種方式協助接駁旅客，搶修鐵道，若有延誤也請旅客體諒。

最後第四點，蔡英文說，務必徹查事故原因，嚴重事故造成許多人的傷亡，台鐵年輕駕駛也殉職，國人都非常悲痛，已經要求運安會進行事故調查，完整釐清事故原因後會向各界公開說明，在真相釐清前，希望不要有過度的揣測或指控，請相關單位全力協助。

▲蔡英文視察「台鐵災害應變中心」。（圖／記者張榮恩攝）