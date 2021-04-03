比鄭捷害死更多人！律師一看「不是故意」只能嘆：包商頂多判3年

▲滑落的工程車已成一堆殘骸。（圖／記者黃彥傑翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台鐵太魯閣號408車次2日發生嚴重事故，事發皆因一輛滑落邊坡的工程車，目前所屬工業社負責人李男遭聲押，但律師林智群就直嘆，即使包商過失導致50人死亡，比起隨機殺人遭判死的鄭捷還害死更多人，但可能會因為「不是故意」，在法律評價上會輕很多，「只能用過失犯處理，頂多判3年。」

「包商過失導致50人死亡，結果比鄭捷嚴重多了，但是因為『不是故意』『是一個行為侵害數法益』，在法律評價上會輕很多。」林智群文中指出，過失致死罪頂多判5年，過失致重傷頂多判3年，過失傷害頂多判1年，「破壞鐵道導致火車出軌，如果是故意犯罪，本來最重可以判到10年，但因為他不是故意（以現在情況來看），只能用過失犯處理，頂多判3年。」

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▲林智群嘆氣表示，包商頂多判3年「因為『不是故意』。」（圖／記者蕭可正翻攝）

林智群表示，因為負責人是一個過失行為，還是一次沒停好車，在法律上沒辦法用數罪併罰，只能用「想像競合」，「以上面的罪最重的法條的刑度處理，過失致死罪頂多5年……」他就無奈直嘆，可能很多人會很氣，認為負責人害死這麼多人，為何罪這麼輕，「沒辦法，過失犯罪在法律上就是會輕很多。」

他還透露，檢察官聲押的理由也不是「重罪（3年以上的罪）」，而是認為「有逃亡串證之虞」，且「犯罪嫌疑重大」，就可以知道這個案子最後不可能判太重，除非有證據顯示包商是故意的，「至於民事，包商肯定賠不起的，找台鐵還比較有機會。」林智群最後貼出「刑法第183條」、「刑法第184條」的內容，直嘆「#過失行為造成的結果也可能會很嚴重」。