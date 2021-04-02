快訊／車上總共496人！台鐵出軌死者有外國旅客　罹難賠償540萬

▲408次太魯閣號出軌，釀成51人死亡。（圖／記者宋良義攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵今日發生出軌事故，交通部表示，車上總共是496人，旅客492位，有4位台鐵人員，包括1位司機、1位助理司機、1位列車長以及1位清潔員，而死者當中有一位法國籍人士。另外，受傷人員共146人，包括2名日本人、1名澳門籍人士，部份傷者已治療完成離院。預計賠償每名罹難者540萬元，包括慰問金、重大行車事故賠償、台鐵特別賠償金等。

交通部指出，針對人員傷亡慰問，台鐵已經派員逐一慰問傷者跟罹難者家屬，包括發放死亡慰問金10萬、受傷慰問5千，受傷慰問金已確定名單部分，現在已陸續發放56人，而罹難者名單確認後也會進行相關慰問並發放慰問金。

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台鐵局副局長馮輝昇說明，事故地點為清水隧道北口，西正線邊坡整治中，而施工廠商東興營造公司今日沒有施工，不過李姓工地主任今早開著工程車，到公務所巡視工程，將車輛停放在工務所前，疑似因為車輛沒有做好緊軔動作，造成車輛溜逸20公尺，順著施工便道溜進東正線撞上太魯閣，目前事故車4-8節車廂還卡在隧道內。

台鐵太魯閣號408車次今日於花蓮縣秀林鄉「清水隧道」出軌，出軌事故原因正由運安會調查中，目前東正線中斷、西正線維持單線雙向運轉。截至目前，罹難者者已累計51人，包括駕駛員及助理司機。事故列車第1-6節車廂出軌、電桿1根傾倒、電車線扯落150公尺、導電軌400公尺扯落。

台鐵指出，統計至14:00止，事故共影響16列次1,181分，旅客人數約6,398人。對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。