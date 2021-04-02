太魯閣號罹難者送花蓮市殯儀館　業者支援冰櫃、發電機

▲花蓮市長魏嘉賢到市立殯儀館關懷罹難者家屬。（圖／花蓮市公所，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台鐵408太魯閣號列車2日上午在大清水隧道發生嚴重列車出軌事故，造成慘重傷亡，花蓮市長魏嘉賢坐鎮市立殯儀館，全力配合災害應變中心指揮。包括屍袋、冰櫃等物品也透過相關業者支援提供，為讓冰櫃可以正常運作，市公所也調請協力廠商提供發電機，避免有跳電之虞。





魏嘉賢2日下午偕同主任秘書翁美華來到市立殯儀館關懷罹難者家屬之外，也聽取殯葬所長陳柏欣因應重大事故的殯葬事宜。魏嘉賢說，花蓮市全力配合花蓮縣災害應變中心指揮之外，也因為有三年前0206強震災害的救援經驗，目前屍袋充裕，至於冰櫃除市殯現有之外，也透過花蓮縣殯葬商業同業公會的管道請業者全力支援，隨著罹難者大體陸續送至市立殯儀館，業者支援的冰櫃也接連送到市殯。

▲受難者遺體陸續送到花蓮市立殯儀館。



由於一下送入逾50具大體，為避免冰櫃的電力負荷過重，魏嘉賢指示協力廠商提供發電機做為因應，同時也洽詢台電花蓮區服務處派員到殯儀館了解電力負荷的問題。

▲收入逾50具遺體，魏嘉賢指示指示做好萬全準備為因應。

另外受到氣候影響，花蓮的氣溫持續在攝氏30度左右，殯葬所特地在家屬指認及休息區，以及媒體工作區提供電力及涼扇設備，同時也提供飲水解渴。

魏嘉賢表示，世事無常，一瞬間的交通事故發生，讓這麼多的家庭天人永隔，實是令人唏噓不已。市公所會全力配合，讓檢察官相驗作業順利，並有悲傷輔導志工安撫家屬，最終希望亡者安息。

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